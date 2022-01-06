На Рівненщині за добу підтвердили 235 COVID-випадків. Померли четверо хворих

На Рівненщині за минулу добу, 5 січня, лабораторно підтвердили 235 нових випадків інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА 6 січня. Від ускладнень померли четверо хворих.

Протягом доби зробили 974 ПЛР і 86 ІФА досліджень, а також 573 швидких тести. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від двох до 91 року:

Рівненський район – 162 (м. Рівне – 69);

– 162 (м. Рівне – 69); Дубенський район – 28 (м. Дубно – 11);

– 28 (м. Дубно – 11); Сарненський район – 34 (м. Сарни – 2).

За добу одужали 168 людей. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 124 418 людей (3 500 914 – ).

На Рівненщині від початку пандемії зареєстрували 2 288 смертей від ускладнень хвороби (96 896 – в Україні). За минулу добу померли: 66-річна жителька с. Серники, 47-річна жителька с. Люхча, 85-річна жителька с. Пугачівка, 83-річна жителька с. Бабин. У січні від ускладнень померли 18 людей.

Станом на 6 січня, за офіційними даними, в області є 1 321 людина з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 19,2%, напередодні цей показник становив 18,8%

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235.

В Україні за добу підтвердили 6 632 нових випадки COVID-19, 187 людей померли.

За даними РНБО, оновленими 5 січня, кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 373 788 людей, це 32,68% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 373 518 людей, це 32,65%.

Що відомо

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років. Її рекомендують робити через пів року після другої та використовувати Moderna або Comirnaty.

COVID-сертифікат у додатку "Дія", який видається після вакцинації проти коронавірусу, негативного ПЛР-тесту або одужання від COVID-19, станом на 5 січня визнається у 60 державах світу.

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