1 січня ввечері до поліції надійшло повідомлення про пошкодження вікон у рейсовому автобусі районного сполучення. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, під час руху автобусу у ньому було пошкоджено скло двох вікон. Ніхто з людей не постраждав.

"Близько 17:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Табори Баранівської громади було раптово розбито вікна у рейсовому автобусі сполученням Баранівка – Жари, де перебували двоє пасажирів, – каже Алла Ващенко. – За словами заявника, можливо, хтось стріляв із пневматичної зброї".

На місці події працювала слідчо-оперативна група Новоград-Волинського райвідділу. Поліцейські зафіксували всі обставини та провели огляд автобуса.

За фактом відкрили кримінальну справу за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Нині тривають слідчі дії, зокрема, опитування місцевих жителів.

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