У Казахстані протестувальники, які вийшли на вулиці спершу через підвищення цін на газ, увечері 5 січня захопили будівлю аеропорту в найбільшому місті країни — Алмати. Про це місцевому виданню Orda.kz (заблоковане в країні) повідомили в пресслужбі аеропорту.

В аеропорту Алмати кажуть, що там перебувають близько 45 протестувальників. Водночас пасажирів у будівлі не було — працівники евакуювали їх ще раніше, а потім вибралися самі. "Військові покинули аеропорт, але ми не знаємо, коли вони пішли", — додали в пресслужбі.

Після захоплення аеропорту в Алмати рейси звідти скасували; водночас авіакомпанії починають скасовувати рейси і до казахстанського міста. Зокрема посадку на рейс скасувала білоруська "Белавиа", а Міжнародний аеропорт Тбілісі затримує рейс уже на понад 14 годин.

Своєю чергою із заявами щодо ситуації в Казахстані виступили ЄС і США.

Європейський Союз закликав учасників протестів у Казахстані та владу "діяти відповідально й стримано та утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації насильства". "Хоча Європейський Союз визнає право на мирний протест, він очікує, що той і далі буде ненасильницьким і уникатиме будь-якого посилення насильства", — йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх справ.

А посольство США в Казахстані закликало американців уникати місць протестів, стежити за місцевими ЗМІ та бути обережними, якщо вони опиняються біля масових зібрань.

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Що відомо

Мітинги в Казахстані почалися ввечері 1 січня після того, як вартість скрапленого газу з 60 тенге піднялася до 120 тенге за літр (7,53 грн) через скасування цінового регулювання. Протести розпочалися в західній Мангістауській області, яка спеціалізується на нафтовидобуванні. Але з 4 січня акції протесту почалися і в містах у центрі та на півдні країни.

Протести розпочалися в західній Мангістауській області, яка спеціалізується на нафтовидобуванні. Але з 4 січня акції протесту почалися і в містах у центрі та на півдні країни. Влада 4 січня пішла на компроміс, пообіцявши знизити вартість газу до 50 тенге за літр у Мангістауській області. Але протести це не спинило, люди почали виходити далі. ЗМІ повідомляли про сутички між правоохоронцями й мітингувальниками, зокрема в Алматі й Актау.

Після цього Касим-Жомарт Токаєв виступив зі зверненням до населення. Він закликав людей "не піддаватися на провокації зсередини та ззовні та ейфорію мітингувальництва й уседозволеності" та заявив, що в Казахстані "влада не впаде". Крім того, президент Казахстану запровадив до 19 січня надзвичайний стан в Мангістауській області, Алмати й Нур-Султані, а також розпустив уряд.

5 січня протести в Казахстані не припинилися: в Алмати протестувальники захопили будівлю акімату (місцевого парламенту) і зайнялася будівля прокуратури, в Актобі під час спроби штурму акімату поліція застосувала сльозогінний газ. Крім того, по всьому Казахстану відключили інтернет, а влада почала блокувати вебверсію месенджера Telegram та блокує протокол OpenVPN.

Влада Алмати заявила про 190 постраждалих: 137 силовиків та 53 цивільних. Понад 200 людей затримали, ведеться досудове розслідування за 13 фактами насильства щодо представників влади, хуліганства та нападів на державні будівлі.

На тлі кількаденних протестів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що очолить Раду безпеки країни замість свого попередника Нурсултана Назарбаєва, який мав обіймати цю посаду довічно. Він також заявив про "максимально жорсткі" дії та жертви серед силовиків.

Посольство України у Казахстані закликало громадян не відвідувати Казахстан через комендантську годину, запроваджену у країні на тлі протестів.

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