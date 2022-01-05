У Казахстані протестувальники, які вийшли на вулиці спершу через підвищення цін на газ, увечері 5 січня захопили будівлю аеропорту в найбільшому місті країни — Алмати. Про це місцевому виданню Orda.kz (заблоковане в країні) повідомили в пресслужбі аеропорту.
В аеропорту Алмати кажуть, що там перебувають близько 45 протестувальників. Водночас пасажирів у будівлі не було — працівники евакуювали їх ще раніше, а потім вибралися самі. "Військові покинули аеропорт, але ми не знаємо, коли вони пішли", — додали в пресслужбі.
Після захоплення аеропорту в Алмати рейси звідти скасували; водночас авіакомпанії починають скасовувати рейси і до казахстанського міста. Зокрема посадку на рейс скасувала білоруська "Белавиа", а Міжнародний аеропорт Тбілісі затримує рейс уже на понад 14 годин.
Своєю чергою із заявами щодо ситуації в Казахстані виступили ЄС і США.
Європейський Союз закликав учасників протестів у Казахстані та владу "діяти відповідально й стримано та утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації насильства". "Хоча Європейський Союз визнає право на мирний протест, він очікує, що той і далі буде ненасильницьким і уникатиме будь-якого посилення насильства", — йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх справ.
А посольство США в Казахстані закликало американців уникати місць протестів, стежити за місцевими ЗМІ та бути обережними, якщо вони опиняються біля масових зібрань.
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Що відомо
- Мітинги в Казахстані почалися ввечері 1 січня після того, як вартість скрапленого газу з 60 тенге піднялася до 120 тенге за літр (7,53 грн) через скасування цінового регулювання. Протести розпочалися в західній Мангістауській області, яка спеціалізується на нафтовидобуванні. Але з 4 січня акції протесту почалися і в містах у центрі та на півдні країни.
- Влада 4 січня пішла на компроміс, пообіцявши знизити вартість газу до 50 тенге за літр у Мангістауській області. Але протести це не спинило, люди почали виходити далі. ЗМІ повідомляли про сутички між правоохоронцями й мітингувальниками, зокрема в Алматі й Актау.
- Після цього Касим-Жомарт Токаєв виступив зі зверненням до населення. Він закликав людей "не піддаватися на провокації зсередини та ззовні та ейфорію мітингувальництва й уседозволеності" та заявив, що в Казахстані "влада не впаде". Крім того, президент Казахстану запровадив до 19 січня надзвичайний стан в Мангістауській області, Алмати й Нур-Султані, а також розпустив уряд.
- 5 січня протести в Казахстані не припинилися: в Алмати протестувальники захопили будівлю акімату (місцевого парламенту) і зайнялася будівля прокуратури, в Актобі під час спроби штурму акімату поліція застосувала сльозогінний газ. Крім того, по всьому Казахстану відключили інтернет, а влада почала блокувати вебверсію месенджера Telegram та блокує протокол OpenVPN.
- Влада Алмати заявила про 190 постраждалих: 137 силовиків та 53 цивільних. Понад 200 людей затримали, ведеться досудове розслідування за 13 фактами насильства щодо представників влади, хуліганства та нападів на державні будівлі.
- На тлі кількаденних протестів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що очолить Раду безпеки країни замість свого попередника Нурсултана Назарбаєва, який мав обіймати цю посаду довічно. Він також заявив про "максимально жорсткі" дії та жертви серед силовиків.
- Посольство України у Казахстані закликало громадян не відвідувати Казахстан через комендантську годину, запроваджену у країні на тлі протестів.
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