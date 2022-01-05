Вулицями Слов’янська впродовж новорічних свят їздить автоялинка. Ініціативу проводять четверо друзів за власні гроші другий рік поспіль. На прикрашеному вогниками та ялинкою на даху авто вони під’їжджають до перехожих та роздають подарунки. Про це повідомляє Суспільне.

Співорганізатор Віталій Дідик розповів Суспільному, що на оздоблення авто пішло 90 метрів гірлянди, клейка стрічка та дві години часу.

"Все це зробили нашвидкуруч і така краса. Відгуки тільки позитивні усі. Усім подобається, і нам подобається і приємно порадувати дітей дорослих", – додав Віталій.

За словами Віталія, катаючись містом на цьому авто, вони окрім новорічного настрою роздають зустрічним перехожим подарунки.

Місцева жителька Оксана, розповіла журналістам Суспільного, що автівка дуже яскрава й її не можливо не помітити.

За діда Мороза у команді 27-річний Богдан.

"Я завжди хотів, щоб мене так привітали, мені це було цікаво. Я бачу радість дітей і як батьки відреагують. Вони прямі самі у шоці, не розуміють, що таке можливо, тобто. 21 століття, нічого безкоштовно не робиться. А ми вирішили злітати та приємно, нам усім приємно. Ми того року це зробив, нам дуже сподобалася реакція дітей і батьки нам дякували", – співорганізатор новорічної акції Богдан Безвіконний.

Як розповів співорганізатор Станіслав Бєлоусов, торік проїхали 2-3 вулиці – роздали все.

Що відомо

Цьогоріч роздали сім десятків подарунків. Новорічну акцію обіцяють продовжити і наступного року. На 2023-й у планах прикрасити кабріолет.

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