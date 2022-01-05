Протягом доби у Києві виявили понад 1300 випадків COVID-19

Станом на ранок 5 січня столичні медики виявили 1344 випадки COVID-19, через ускладнення хвороби померли 17 киян.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"+1344 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 335 429)", – йдеться у повідомленні.
За словами Кличка, за добу хворобу виявили у 771 жінки віком від 18 до 96 років️, 520 чоловіків від 18 до 88 років, а також у 53 дітей та підлітків віком від 1 до 17 років.
"Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (345), Оболонському (241) та в Дарницькому (139) районах", – додав мер.
Також протягом 4 січня до лікарень було шпиталізовано 86 киян, хворих на коронавірус. Ще 86 шпиталізовані з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
При цьому за добу хвороба спричинила смерть 17 мешканців столиці. Загальна кількість летальних випадків у Києві становила 8250.
Водночас подолати захворювання змогли 1034 мешканці Києва. Загалом на ранок 5 січня у столиці зафіксовано 316 024 випадки одужань від COVID-19.
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Що відомо
- У столиці за останній тиждень 2021 року виявили 11 924 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19. Рівень захворюваності нижчий за епідемічний поріг на 49,6%.
- На ранок 5 січня в Україні COVID-19 виявили у 4571 людини, серед них — 210 дітей 112 медиків.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.
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