Протягом доби у Києві виявили понад 1300 випадків COVID-19

Станом на ранок 5 січня столичні медики виявили 1344 випадки COVID-19, через ускладнення хвороби померли 17 киян.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"+1344 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 335 429)", – йдеться у повідомленні.

За словами Кличка, за добу хворобу виявили у 771 жінки віком від 18 до 96 років️, 520 чоловіків від 18 до 88 років, а також у 53 дітей та підлітків віком від 1 до 17 років.

"Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (345), Оболонському (241) та в Дарницькому (139) районах", – додав мер.

Також протягом 4 січня до лікарень було шпиталізовано 86 киян, хворих на коронавірус. Ще 86 шпиталізовані з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

При цьому за добу хвороба спричинила смерть 17 мешканців столиці. Загальна кількість летальних випадків у Києві становила 8250.

Водночас подолати захворювання змогли 1034 мешканці Києва. Загалом на ранок 5 січня у столиці зафіксовано 316 024 випадки одужань від COVID-19.

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Що відомо

У столиці за останній тиждень 2021 року виявили 11 924 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19. Рівень захворюваності нижчий за епідемічний поріг на 49,6%.

На ранок 5 січня в Україні COVID-19 виявили у 4571 людини, серед них — 210 дітей 112 медиків.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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