У Києві за останній тиждень 2021 року виявили 11 924 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 49,6%. Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на “Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ”.

Наразі показник захворюваності становить 402,5, йдеться у повідомленні.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 18,5% порівняно із попереднім тижнем. Це, за даними фахівців, відбулося за рахунок як дітей, так і дорослих. Так, дітей захворіло – 5846 (зниження на 23,2%), дорослих – 6078 людей (зниження на 13,4%).

Серед загальної кількості хворих діти становлять 49%, а на попередньому тижні – 52%. Із них 49,9% – діти шкільного віку. Зокрема, серед школярів зареєстровано 2920 випадків захворювань.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізували 506 пацієнтів, із них 157 – діти.

Попереднього тижня, за даними столичної влади, на грип та ГРВІ хворіли 14 629 мешканців столиці.

Що відомо

У Києві за добу, 3 січня, виявили 364 хворих на коронавірус. 16 людей померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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