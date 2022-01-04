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Перевізники відмінили рейси 54 автобусів, які їздять через Кропивницький. Чому так сталося
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Перевізники відмінили рейси 54 автобусів, які їздять через Кропивницький. Чому так сталося

Анастасія Ковальова Олександр Сметанко
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Перевізники відмінили рейси 54 автобусів, які їздять через Кропивницький. Чому так сталося Суспільне Кропивницький

Перевізники відмінили рейси 54 автобусів, які їздять через Кропивницький. Чому і на які маршрути не виїхали автобуси, читайте в матеріалі Суспільного.

Автостанція № 1 у Кропивницькому

На цій автостанції на 4 січня запланували 117 рейсів, з них 32 – невиконані. "Це, зокрема, до міст Кривий Ріг та Горішні Плавні. Відміна рейсів не пов'язана з погодою, причини різні. Перевізники телефонують навіть у день відправлення та відміняють рейси", – сказала диспетчерка автостанції № 1 Ольга Мороз.

Жителька села Підлісне Кропивницького району Зінаїда Махно три години чекала на автобус, щоб доїхати додому. "Це так з місяць, мабуть. Раніше у нас чітко ходив о 07:30 з Підлісного. Відмінили його. Опівдні немає, на першу годину – немає. Єдиний надійний автобус, який їде з Олександрівки".

Автостанція № 2 у Кропивницькому

"На 12-ту годину дня мали відправитися 177 рейсів, – розповіла начальниця автостанції № 2 Валентина Гось. – 22 не відбулись. Автобуси просто до нас не заїхали. Про зірвані рейси ми повідомляємо перевізників, а вони вже з’ясовують, чого не виїхали".

Опівдні на станції стояв кропивничанин, який просив не називати його ім'я та прізвище. Розповів, добирається на роботу у село Новопавлівка Новоукраїнського району попутними автобусами. І так другий місяць. "Ми не знаємо, чого він не ходить", – сказав чоловік.

Що кажуть перевізники

Підприємство-перевізник, яке очолює Наталія Пікуліна, обслуговувало дев'ять маршрутів. Нині залишилося чотири. "Подорожчали запчастини та метан. Зараз він коштує 59 гривень 96 копійок, тоді як пару місяців тому був 15-18 гривень. Такі маршрути, як Копанки, ми закрили взагалі. Деякі призупинили на зимовий період чи до весни. Один з маршрутів на Олександрівку призупинений. Деякі рейси скоротили: де було два на день, наприклад Красносілля-Верещаки, зробили один".

Що каже обласна державна адміністрація Кіровоградщини

Замовник перевезень на понад 300 внутрішньообласних та приміських маршрутах – обласна адміністрація, сказав начальник управління інфраструктури Володимир Дмитренко. "Адміністрація з перевізниками уклала договори. В них чітко зазначені критерії виконання рейсів. Відсоток виконання рейсів на маршрутах повинен бути не нижчий 95%. Якщо перевізники не виконують свої зобов’язання з регулярності рейсів, до них застосовуються санкції, у тому числі розриваються договори."

Нині розірвали договори з десятьма перевізниками. Оголосили конкурс на 32 внутрішньообласні маршрути. "Це, зокрема, Кропивницький-Знам’янка, Рубаний Міст, Гаївка. Ще вісім приміських рейсів у колишньому Олександрійському районі, які з’єднують Олександрію та найближчі села. Чотири маршрути, що з’єднують Світловодськ з найближчими селами"

Конкурс відбудеться 26-го січня.

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