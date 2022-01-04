У Кропивницькому обласному госпіталі усіх охочих вчать надавати першу домедичну допомогу. На заняття пускають тільки вакцинованих, розповіла Суспільному співорганізаторка тренінгу Ганна Колєва.

"Це волонтерський проєкт нашої громадської організації госпіталю. Ми вчимо людей домедичній допомозі. Наше завдання – навчити тих, хто працюють в цій системі", – розповіла Ганна Колєва. Такі заняття організовують з початку бойових дій на Сході країни. Тоді першими прийшли вчитись військові та поліцейські. Нині – 20 працівників судової охорони.

Хірург Володимир Рура сім років лікує поранених бійців у госпіталі. Під час тренінгу вчить, як діяти до приїзду "швидкої" при переломах та кровотечах. Розповідає, що має бути в автомобільній аптечці. "Ножиці, турнікет для зупинки кровотечі, гумові рукавички".

Перед тим, як надавати допомогу іншому, треба подбати про свою безпеку, сказав Артур Мунтян. Він з 2015 до 2016 року служив на передовій у складі полку "Азов". Там працював парамедиком та санінструктором. "Догоспітальна допомога, особливо для силових структур, органів Нацполіції і військовослужбовців – це ключовий момент".

Заняття для працівників судової охорони організовуватимуть раз на тиждень протягом трьох місяців.

"Це дуже цікаво. Раніше я проходила такі навчання в Червоному Хресті", – сказала контролерка управління судової охорони Анна Непик.

"Люди різні, різне здоров’я. У суді засідання бувають доволі нервові. Позивачі та відповідачі люди нервують, час від часу виникає необхідність надання домедичної допомоги", – розказав контролер управління судової охорони Віталій Гук. Вважає, ці навички потрібні не лише на службі.