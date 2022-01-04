Наступну хвилю захворюваності на коронавірус очікують на початку лютого. Про це під час брифінгу розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко.

"Наступну хвилю передбачає Всесвітня організація охорони здоров’я. Ми бачимо, що хворіють усі інші території України, і в останні моменти ця хвиля поглинає Кіровоградську область. Чітко передбачити не можемо, але нині почали готуватися до можливої захворюваності", – сказав директор департаменту.

Що відомо

У Кіровоградській області за добу COVID-19 підтвердили у 42 дорослих та однієї дитини, 151 житель одужав, шестеро померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Для порівняння, два місяці тому в області за добу фіксували 212 випадків коронавірусу і 14 смертей від ускладнень хвороби. Це була рекордна кількість від початку карантину.

Читайте також

У Кропивницькому після двох вихідних запрацювали Центри вакцинації від COVID

За добу в Україні виявили 1 746 нових випадків COVID-19

Що треба знати про бустерну дозу від COVID-19? Пояснює головна санітарна лікарка Кіровоградщини.

Підписуйтеся на новини Суспільне: Кропивницький у Вайбері та Телеграм