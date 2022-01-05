Протягом минулої доби четвертого січня на території Миколаївської області зареєстрували 102 нових випадки захворювання на коронавірус. Це на 82 випадки більше ніж виявили напередодні. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померли сім людей.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві — 25, у Первомайську — вісім, у Южноукраїнську — чотири, у Вознесенську — два. На території інших громад Миколаївщини зареєстрували 63 нових випадки. Захворіли сім дітей до 18 років.

За весь період пандемії в області зафіксували 115 687 випадків коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 158 людей. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 109 764 людини.

Протягом доби четвертого січня лікарі зафіксували сім летальних випадків, викликаних перебігом COVID-19. Це на чотири смерті більше ніж напередодні.

"Померли п'ять жителів Миколаєва, у Вознесенську — одна людина, на інших адміністративних територіях померла одна людина. За віковими категоріями померлі належать до таких груп: 50-59 років – одна людина, 60-69 років – одна, 70-79 – три, 80-89 – дві людини", — розповіла Злата Ємєльянова.

Станом на п'яте січня на стаціонарному лікуванні перебувають 466 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. За минулу добу госпіталізували 35 людей, з яких п'ять вакциновані хоча б однією дозою. Післявакцинальні реакції складають 1,17 відсотка.

Завантаженість ліжок у лікарнях області — 27,12 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 209 нових випадків коронавірусної хвороби, від наслідків захворювання на COVID-19 померли сім людей. У Херсонській області — 111 нових випадків за добу, померли п'ять людей.

Станом на ранок 5 січня в Україні виявили 4571 випадок COVID-19.

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