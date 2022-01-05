Понад 270 тисяч. У Франції – новий рекорд інфікувань COVID-19

Протягом доби 4 грудня органи охорони здоров’я Франції зафіксували 271 686 нових випадків COVID-19, що стало найвищим показником за весь період пандемії.

Про це повідомляє France 24.

Згідно з офіційними даними, на початок 2021 року Франція стала шостою країною у світі, яка повідомила про більш ніж 10 мільйонів випадків зараження COVID-19 з моменту початку пандемії.

"Приливна хвиля дійсно прибула, вона величезна, але ми не піддаватимемося паніці", – заявив парламенту міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.

Як зазначає видання, медики пов’язують різке зростання кількості хворих у Франції із поширенням штаму "Омікрон". Протягом останнього тижня рівень захворюваності у країні сягнув 160 тисяч нових випадків на день. При цьому чотири дні поспіль французькі медики виявляли понад 200 тисяч інфікованих на добу.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його уряд створюватиме все більше незручностей у повсякденному житті людей, які не вакцинувалися проти COVID-19.

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