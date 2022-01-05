Понад 270 тисяч. У Франції – новий рекорд інфікувань COVID-19

Протягом доби 4 грудня органи охорони здоров’я Франції зафіксували 271 686 нових випадків COVID-19, що стало найвищим показником за весь період пандемії.
Про це повідомляє France 24.
Згідно з офіційними даними, на початок 2021 року Франція стала шостою країною у світі, яка повідомила про більш ніж 10 мільйонів випадків зараження COVID-19 з моменту початку пандемії.
"Приливна хвиля дійсно прибула, вона величезна, але ми не піддаватимемося паніці", – заявив парламенту міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.
Як зазначає видання, медики пов’язують різке зростання кількості хворих у Франції із поширенням штаму "Омікрон". Протягом останнього тижня рівень захворюваності у країні сягнув 160 тисяч нових випадків на день. При цьому чотири дні поспіль французькі медики виявляли понад 200 тисяч інфікованих на добу.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його уряд створюватиме все більше незручностей у повсякденному житті людей, які не вакцинувалися проти COVID-19.
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Що відомо
- 27 грудня Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив про посилення карантинних обмежень на тлі поширення більш заразного штаму "Омікрон" і зростання кількості інфікованих у країні.
- Про новий штам коронавірусу, який вперше виявили на півдні Африки, британські вчені повідомили 24 листопада. Він характеризується великою кількістю мутацій у шиповидному білку, що може ускладнити його нейтралізацію антитілами, сприяти швидкому поширенню та стійкості до наявних вакцин.
- Науковці з’ясували, що штам "Омікрон" здатний розмножуватись у тканинах бронхів у 70 разів швидше, ніж вихідний варіант вірусу та штам "Дельта", однак демонструє повільнішу швидкість реплікації у легенях. Водночас міністр охорони здоров’я ПАР Джо Фаала заявив, що інфікованих штамом "Омікрон" в 11 разів рідше кладуть у лікарні, ніж інфікованих "Дельтою".
- За попередніми даними, більшість вакцин не забезпечують дієвий захист від інфікування "Омікроном", але запобігають тяжкому перебігу хвороби й госпіталізаціям. Крім того, підвищує дієвість щеплень третя (бустерна) доза.
- Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж "Дельтою", підрахувало Управління з питань охорони здоров'я Великої Британії.
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