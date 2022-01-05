Протягом 4 січня COVID-19 підтвердили у 126 жителів Донеччини та у 103 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 29 людей та шестеро людей на Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 259 хворих на Донеччині та 254 хворих на Луганщині.

4 січня щеплення від COVID-19 отримали 1 555 жителів Донеччини, з них першу дозу – 446. На Луганщині вакцинувались 1 906 людей, першу дозу отримали 406 людей. Додаткову дозу щеплення отримали 3 людей на Луганщині, ревакцинальну дозу – 2 жителі Донеччини та 7 жителів Луганщини.

За добу 4 січня в Україні COVID-19 виявили у 4571 людини, серед них — 210 дітей та 112 медиків.

Що відомо

Протягом 3 січня COVID-19 підтвердили у 124 жителів Донеччини та у 28 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 2 людей.

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