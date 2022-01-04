"Вугільна справа": ДБР заперечило, що суд скасував Порошенку тримання під вартою

Державне бюро розслідувань заявило, що інформація про нібито скасування запобіжного заходу Петру Порошенку в межах "вугільної справи" не відповідає дійсності. Йдеться про тримання під вартою, яке п’ятому президенту обрав Печерський районний суд Києва.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Раніше "Українська правда" звернула увагу на ухвалу Печерського райсуду від 29 грудня. Згідно з нею, слідчий ДБР Максим Дзвоник просив суд про взяття під варту невстановленої особи, але прокурор подав заяву про повернення цього клопотання "для доопрацювання".

У тексті ухвали не вказано імені людини, якій був обраний запобіжний захід, та висунуті нею звинувачення. Але "Українська правда" стверджує, що йдеться про Петра Порошенка, який наразі є підозрюваним у справі про закупівлю вугілля на окупованому Донбасі.

Державне бюро розслідувань стверджує, що про Порошенка не йдеться.

"З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола даного кримінального провадження, повідомляємо, що вищевказана опублікована у ЗМІ інформація не відповідає дійсності, вказані процесуальні рішення не ухвалювалися", — повідомили в ДБР.

"Вугільна справа" Порошенка

20 грудня 2021 року Офіс генерального прокурора оголосив підозру Петру Порошенку за двома статтями Кримінального кодексу. Колишнього президента звинувачують у "державній зраді" та "сприянні тероризму".

"Вугільна справа" стосується розслідування схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України. Провадження розслідується СБУ і ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора за статтями про фінансування тероризму, державну зраду та створення терористичної організації.

У вересні-листопаді 2021 року в межах провадження правоохоронці вже повідомляли про підозру депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

За словами захисників Порошенка, вони мають намір заперечувати всі обвинувачення. Партія "Європейська солідарність" опублікувала заяву, у якій назвала справу "фейком і брехнею, які фабрикуються на Банковій внаслідок особистих страхів і комплексів Зеленського" і "технологією відволікання уваги від суцільних провалів та гучних скандалів" влади.

ДБР викликало Порошенка на допит 20 і 23 грудня, але той поїхав за кордон. У відеозверненні з Польщі п'ятий президент заявив, що повернеться в Україну в січні.

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Що відомо

"Вугільна справа" стосується 2014-2015 років, коли через окупацію Росією Донбасу Україна опинилась на межі енергетичної кризи. Тоді було вирішено закуповувати вугілля з Південно-Африканської Республіки. За даними СБУ, РФ мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні "посилити власну енергонезалежність". Тому, за посередництва Медведчука, відбулася змова з вищими посадовими особами України, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Урешті контракти з ПАР були зірвані, це спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в Україні.

Як стверджує СБУ, протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей бойовикам самоназваних "ЛНР" і "ДНР" було перераховано не менше 200 млн гривень, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

У нібито розмовах Медведчука, які фігурують у "вугільній справі", з представниками Кремля ймовірно фігурують прізвища колишнього президента Петра Порошенка, ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, а також ексглави Адміністрації президента (2014-16) Бориса Ложкіна.

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