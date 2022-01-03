У Кропивницькому після двох вихідних запрацювали Центри вакцинації від COVID. В місті їх чотири. Серед питань, які охочі щепитись ставили лікарям, чи можна вживати алкоголь після вакцинації, розповіла Суспільному лікарка сімейної медицини Олена Бойко.

Центр масової вакцинації в будівлі міськради

Олена Бойко говорить, на день отримали 240 доз Comirnaty, 60 доз вакцини Moderna та 40 CoronaVac – тільки для другого щеплення. Щодня у пункті щеплюють 200-250 людей. "Завжди питають, а чи можна їм пити алкоголь. Взагалі, я, як лікар, кажу, пити не можна, бо це шкідливо для здоров’я".

Центр вакцинації в медичному університеті

Лікарка сімейної медицини Ольга Бойченко говорить, пояснює людям, що вони мають бути повністю здорові, коли прийшли на щеплення та пояснює про можливі реакції: "Після щеплення може бути підвищення температури, біль у місці ін’єкції, ломота в тілі. При цьому ми рекомендуємо прийняти жарознижуючі препарати і знеболюючі".

Медсестра Інна Тесля каже, з 9:00 вакцинувались 24 людини. Отримали 100 доз вакцини Comirnaty та 20 доз Moderna.

Центр вакцинації у приміщенні торговельного центру "Велмарт"

Фельдшерка центру Ольга Власова розповіла о 15:00, щепили зранку 50 людей. "Вихідний день, не потрібно з роботи відпрошуватися. Люди йдуть сім’ями, ведуть батьків".

На день тут отримали 40 доз CoronaVac та 80 Comirnaty.

Центр вакцинації у приміщенні торговельного центру "Епіцентр"

О 15:30 годині на вакцинацію чекали троє людей. Кропивничанин Владислав Дремлюженко каже, чекає десять хвилин: "Сказали, що треба чекати ще трьох людей, щоб вакцинуватись".

Медсестра Ірина Ткаченко говорить, на день отримали 90 доз Pfizer і 80 доз CoronaVac. "На даний момент у нас вже більше 80 людей щепились. Взагалі бувало і до 200, і до 300. Люди ідуть".

За день у цьому пункті вакцинували 108 людей.

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