На Кіровоградщині за добу коронавірус підтвердили у 42 дорослих та однієї дитини

У Кіровоградській області за добу COVID-19 підтвердили у 42 дорослих та однієї дитини, 151 житель одужав, шестеро померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

За минулу добу в області зробили 726 ПЛР-тестування. У всіх лікарнях області 72 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

32 у Кропивницькому районі;

5 у Голованівському районі;

2 в Новоукраїнському районі;

4 в Олександрійському районі;

Одужали від коронавірусу:

86 жителів Кропивницького району;

22 жителі Олександрійського району;

31 житель Голованівського району;

12 жителів Новоукраїнського району;

Хто помер:

61 та 62 роки з Кропивницької громади;

56-річний чоловік з Олександрійської громади;

86-річний чоловік з Новомиргородської громади;

62-річна жінка з Тишківської громади;

66-річна жінка з Помічнянської громади;

Що відомо

За словами Надії Оперчук, у Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 33250 випадків COVID-19, одужали 29568 людей. Від ускладнень померли 1539 жителів регіону.

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