На Кіровоградщині за добу коронавірус підтвердили у 42 дорослих та однієї дитини

У Кіровоградській області за добу COVID-19 підтвердили у 42 дорослих та однієї дитини, 151 житель одужав, шестеро померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
За минулу добу в області зробили 726 ПЛР-тестування. У всіх лікарнях області 72 дослідження на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
- 32 у Кропивницькому районі;
- 5 у Голованівському районі;
- 2 в Новоукраїнському районі;
- 4 в Олександрійському районі;
Одужали від коронавірусу:
- 86 жителів Кропивницького району;
- 22 жителі Олександрійського району;
- 31 житель Голованівського району;
- 12 жителів Новоукраїнського району;
Хто помер:
- 61 та 62 роки з Кропивницької громади;
- 56-річний чоловік з Олександрійської громади;
- 86-річний чоловік з Новомиргородської громади;
- 62-річна жінка з Тишківської громади;
- 66-річна жінка з Помічнянської громади;
Що відомо
За словами Надії Оперчук, у Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 33250 випадків COVID-19, одужали 29568 людей. Від ускладнень померли 1539 жителів регіону.
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