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На Кіровоградщині за добу коронавірус підтвердили у 42 дорослих та однієї дитини
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На Кіровоградщині за добу коронавірус підтвердили у 42 дорослих та однієї дитини

Наталія Сарафанова
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На Кіровоградщині за добу коронавірус підтвердили у 42 дорослих та однієї дитини Фото AP

У Кіровоградській області за добу COVID-19 підтвердили у 42 дорослих та однієї дитини, 151 житель одужав, шестеро померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

За минулу добу в області зробили 726 ПЛР-тестування. У всіх лікарнях області 72 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

  • 32 у Кропивницькому районі;
  • 5 у Голованівському районі;
  • 2 в Новоукраїнському районі;
  • 4 в Олександрійському районі;

Одужали від коронавірусу:

  • 86 жителів Кропивницького району;
  • 22 жителі Олександрійського району;
  • 31 житель Голованівського району;
  • 12 жителів Новоукраїнського району;

Хто помер:

  • 61 та 62 роки з Кропивницької громади;
  • 56-річний чоловік з Олександрійської громади;
  • 86-річний чоловік з Новомиргородської громади;
  • 62-річна жінка з Тишківської громади;
  • 66-річна жінка з Помічнянської громади;

Що відомо

За словами Надії Оперчук, у Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 33250 випадків COVID-19, одужали 29568 людей. Від ускладнень померли 1539 жителів регіону.

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