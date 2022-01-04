Станом на початок 2022 року найбільше українці витрачають "ковідну" тисячу на книги та кіно. Книгарні усіляко заохочують покупців витратити гроші, пропонуючи додаткові знижки, акції та розіграші. Як "єПідтримка" вплинула на книжковий бізнес та чому українці витрачають "ковідну" тисячу саме на книги ефірі "Українського радіо" розповіла співзасновниця та редакторка культурно-видавничого проєкту "Читомо" Оксана Хмельовська.

Наскільки збільшився продаж книжок

Хмельовська розповіла, що книгарні традиційно мають найбільші прибутки у грудні, коли всі купують подарунки, однак цього року продажі у книгарнях зросли у три рази.

"Загалом у грудні до свят люди частіше купують книжки, і українські видавці до цього готові, тому збільшують наклади та роблять різні акції і розіграші сезонно. Тобто грудень — це найкращий час для видавців, якщо говорити про онлайн-покупки, адже люди готові витрачати на книжки. Але за допомогою "єПідтримки" люди почали витрачати на книжки втричі чи навіть вчетверо більше, чого не було раніше, коли був просто грудень та різдвяні свята", — зазначила Хмельовська.

За її досвідом, найчастіше українці купують книжки саме на подарунки, зокрема на подарунки дітям.

"У книжкових мережах купують переважно дитячі книжки, художню літературу і більш легке чтиво. Далі вже йде нон-фікшн, бізнес-література та мемуаристика. Ми справді привабили ситуативних читачів, тобто тих людей, які зазвичай не читають книжки або, можливо, читають, але не купують. Це, мабуть, найбільше досягнення", — зазначила співзасновниця культурно-видавничого проєкту "Читомо".

Чому українці не читають достатньо

На думку Оксани Хмельовської українці мало витрачають, бо не мають достатньо коштів аби купляють книжки. Як відомо, українці витрачають майже половину бюджету на їжу та напої.

"За опитуваннями, українці не читають книжок у дуже великій кількості та не купують їх саме через недостатню кількість коштів. Люди готові витрачати кошти насамперед на забезпечення базових потреб, а тому у них немає зайвих коштів, які вони можуть виділити на вищі духовні цінності та культурні послуги", — пояснила вона.

Чому книги є популярнішими за кіно

"По-перше, книжки — це річ, яку можна придбати і подарувати. По-друге, кінотеатри, театри та музеї є не у всіх населених пунктах, а система доставки працює, і можна замовити книги поштою у будь-який куточок України", — зазначає співзасновниця "Читомо".

Крім того, як відмітила Хмельовська, чимало книгарень пропонують акції на набори книг за 1000 грн.

"Продажі зросли не тільки у великих мережах, а й у маленьких нішевих книгарнях. Там продажі зросли лише вдвічі, тому що всі справді ринулися до інтернету, і всі сайти найбільших книгарень у перші дні отримання коштів просто обвалилися. А на маленькі книгарні не такий великий попит", — зазначила Хмельовська.

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Що відомо

15 листопада 2021-го президент Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.

Держава виділила близько 8 мільярдів гривень на підтримку населення під час карантину. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.

Більшість опитаних українців сказали, що витратять або вже витратили тисячу гривень за повну вакцинацію проти коронавірусу на придбання книг, похід в кіно та залізничні квитки.є

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