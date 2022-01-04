Пробна сесія ЗНО. Що потрібно знати миколаївським абітурієнтам

З 5 січня на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти розпочинається реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванню (ЗНО).

Про це кореспондентам Суспільного розказав директор Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максим Кирпенко.

За словами Максима Кирпенка, реєстрація на участь у пробному ЗНО триватиме з 5-го до 22 січня 2022 року.

"Мета проведення пробного тестування – це ознайомлення учнів з процедурою проведення ЗНО, структурою та змістом тестового зошита. Також учасники пробного ЗНО зможуть отримати результат тестування, психологічно налаштуватись на проходження тестування та навчитись ефективно розподіляти час, зосереджуючись на виконанні завдань", – розказав Максим Кирпенко.

У 2022 році, зі слів Максима Кирпенка, проведуть пробне ЗНО за схемою минулих років — дві суботи з двох предметів. Наприклад, "Українська мова", "Українська мова і література" в одну з субот та в іншу ще один предмет за вибором з усього переліку, що потрібен для державної підсумкової атестації (ДПА) або ЗНО.

"Абітурієнт зможе зайти на сайт Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти, зареєструватись на сайті, а кінцевим фактом реєстрації є сплата за один або два тести. Платіж опрацюють упродовж п'яти днів, і після цього у персональному кабінеті абітурієнта ця оплата буде зафіксована", – розказав Максим Кирпенко.

Максим Кирпенко розповів, що ціна тесту складатиме 300 гривень за один предмет.

"Усі платежі ми опрацюємо протягом п'яти днів після 22 січня - це дасть змогу зрозуміти кількість охочих абітурієнтів скласти ЗНО. Потім ми працюємо над мережею пунктів для складання пробних тестів у Миколаївській області. Після затвердження пунктів – кожному абітурієнту прийде повідомлення до особистого кабінету за три тижні до дня проведення тесту", – розказав Максим Кирпенко.

Запрошення і перепустку на пробне ЗНО потрібно роздрукувати з особистого кабінету. Потім з документом, що засвідчує особу, тобто паспортом і з запрошенням та перепусткою треба прибути до пункту складання ЗНО.

Станом на четверте січня 2022 року, за словами Максима Кирпенка, жодних документів, що регламентують необхідність обов'язкової вакцинації чи то для персоналу, чи для учасників тестування, не надходили.

Що відомо

У 2022 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться:

19 березня з української мови, української мови і літератури;

з української мови, української мови і літератури; 26 березня з історії України, з математики, з математики (завдання рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

з історії України, з математики, з математики (завдання рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької). У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Взяти участь у ЗНО можуть учні 11 класів, студенти, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів, спробувати можуть випускники минулих років.

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