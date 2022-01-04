Протягом минулої доби третього січня на території Миколаївської області зареєстрували 20 нових випадків захворювання на коронавірус. Це на шість випадків менше ніж виявили напередодні. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померли три людини.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві — 12, у Первомайську — шість. На території інших громад Миколаївщини зареєстрували два нових випадки. Захворіли двоє дітей до 18 років.

За весь період пандемії в області зафіксували 115 585 випадків коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 98 людей. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 109 606 людей.

Протягом доби третього січня лікарі зафіксували три летальні випадки, викликані перебігом COVID-19. Це на дві смерті більше ніж напередодні.

"Померли два жителі Миколаєва, на інших адміністративних територіях померла одна людина. За віковими категоріями померлі належать до таких груп: 60-69 років – одна людина, 70-79 – дві людини", — розповіла Злата Ємєльянова.

Станом на четверте січня на стаціонарному лікуванні перебувають 449 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. За минулу добу госпіталізували 35 людей, з яких п'ять вакциновані хоча б однією дозою. Післявакцинальні реакції складають 1,17 відсотка.

Завантаженість ліжок у лікарнях області — 25,94 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 83 нових випадки коронавірусної хвороби, від наслідків захворювання на COVID-19 померли три людини. У Херсонській області — 16 нових випадків за добу, померли чотири людини.

Станом на ранок 4 січня в Україні виявили 1746 випадків COVID-19.

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