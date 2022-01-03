Без "Нового", "СТБ", "IСTV" та "1+1". Абоненти теле- та інтернет-провайдера "Миколаївське кабельне телебачення" ("МКТБ") з 1 січня 2022 року не мають доступу до перегляду телеканалів, що входять до медіагруп "1+1 Медіа" та "Старлайтмедіа". Причина: холдинги підвищили ціни на свої послуги.

Про це кореспондентам Суспільного розповів директор товариства з обмеженою відповідальністю "Миколаївське кабельне телебачення" Андрій Бражко.

За словами Андрія Бражка, співробітництво стало для провайдера збитковим. У порівнянні з 2019 роком у 2022 "МКТБ" мало б платити на 75 відсотків більше. Нову угоду не підписали. Як наслідок, у ніч проти першого січня вимкнули 20 телеканалів.

"Такий диктат медіагруп став нестерпним, тому що всі працюють зі збитками. Ми змушені брати гроші, які нам платять за Інтернет і розраховуватись з ними. У мене є заборгованість за кілька місяців перед цими медіагрупами. Ці канали ми замінили на дуже рейтингові, з платного телебачення, які не містять реклами", — розповідає Андрій Бражко.

Багаторічна абонентка Миколаївського кабельного телебачення Ганна Ярошевська розповідає, що з усією родиною любить дивитися серіали і токшоу. Більшу частину контенту переглядають на телеканалах "Старлайтмедіа" і "1+1 Медіа".

"Ніякого сповіщення не було. Вночі 31-го числа ми дивилися телевізор. Під час звернення президента вимкнувся канал, і увімкнувся якийсь інший. Вранці я зайшла на сайт МКТБ. Там було повідомлення, що вони вимикають ці канали", — розповідає Ганна Ярошевська.

Жінка каже, що ця звістка її засмутила. Рівноцінної заміни каналам, що вимкнули, не бачить. Не підходить і варіант з переглядом в Інтернеті: для трьох членів родини замало одного комп'ютера.

Фото: Сергія Куропятника/Суспільне Миколаїв Користувачам "Миколаївського кабельного телебачення" вимкнули канали двох медіахолдингів

З 1991 року користується послугами "МКТБ" Наталя Чернишова. За її словами, кілька каналів з груп "Старлайтмедіа" та "1+1 Медіа" їй подобаються, але платити за це жінка не готова.

"Чому я повинна платити за те, що рекламу, яка коштує, припустимо, десятки тисяч доларів за хвилину, транслюють мені у голову? І чому у сусідній квартирі, де антена проста, не знаю, як вона називається, люди дивляться через цю антену ті самі програми і нічого за це не платять", — розповідає Наталя Чернишова.

Кореспонденти Суспільного зв’язалися з медіагрупою. Від "1+1 Медіа" отримали відповідь на електронну пошту. У повідомленні йдеться, що "1+1 media" не має чинних договірних відносин з кабельним оператором НКТВ. Через невиконання фінансових домовленостей і заборгованості з боку провайдера договір з ним не було пролонговано. Зі свого боку, медіахолдинг завжди готовий до чесних партнерських взаємовідносин і співпраці.

Читайте також: "Миколаївському трамваю виповнилось 107 років"

Комерційний керівник "Старлайтмедіа" Микола Файнгольд пообіцяв надати офіційний коментар четвертого січня.

Юрист Юрій Барк телефоном прокоментував ситуацію з точки зору законності.

"Припускаю, що це пов’язано з прийняттям у 2016 році 6 жовтня Верховною Радою України закону №3504 "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо уточнення умов розповсюдження програм та радіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги. Антимонопольний комітет України вже повідомляв про те, що перевірить наявність чи відсутність ознак порушень конкурентного законодавства у діях медіагрупи і тих операторів, провайдерів кабельного телебачення, які надають ці послуги", — каже Юрій Барк.

За словами Юрія Барка, Миколаївському кабельному телебаченню треба відстоювати свої права у суді.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.