У Миколаєві для перевезення пасажирів 107 років тому вперше пустили трамваї. Спочатку вони курсували на кінно-залізничній дорозі, а згодом на електричній тязі.

Кореспонденти Суспільного поспілкувались з головним інженером трамвайного депо № 1 Олександром Харіним.

За словами головного інженера Олександра Харіна, у Миколаєві трамвай з’явився, бо був необхідністю: місто стало інтенсивно розвиватись, будувались промислові підприємства і потрібно було возити людей на заводи.

"У Миколаєві трамвайні шляхи так і розташовані – від Суднобудівного заводу трійка підходить, одиниця підходить до ЧСЗ, сьомий трамвай йде від заводу "Зоря". Саме для цього трамвай і створювався. Для перевезення людей на промислові підприємства і на Слободку, де житлові райони", – розказав Олександр Харін.

За словами Олександра Харіна, з 1915 року трамвай у Миколаєві їздив на кінно-залізничній міській дорозі. Він інтенсивно трансформувався, мінялись вагони, вони були дуже різні, зокрема вироблені на Харківському заводі. Були вагони, що певний час виробляв Миколаївський чорноморський завод. Змінювались технології, заводи почали виробляти більш комфортабельні вагони. Наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років до Миколаєва почали надходити вагони КТМ-5, які у більшості у нас працюють.

"У нас їх 28 вагонів, один із них уже модернізований, він працює під номером 2120, він схожий на більш сучасний трамвай, там зовсім інший дизайн, хоча основа у ньому закладена та ж, що у первісному КТМ-5. Наші фахівці їх полюбляють, вони прості у керуванні та обслуговуванні, тому вони у нас так довго працюють", – розказав Олександр Харін.

За словами головного інженера комунального підприємства "Миколаївелектротранс" В'ячеслава Кащенюка, трамваї КТМ-5 відпрацювали свій ресурс, але силами підприємства їм продовжують життя, виконуючи капітальні ремонти, адже місто вкрай потребує такого виду транспорту.

Фото: Олександра Супрун / Суспільне Миколаїв Вагон 2120

У 1995 році, зі слів головного інженера депо, до міста надійшла партія вагонів КТМ, вони теж є на балансі.

"У ті часи лише три заводи виробляли трамваї – Ризький, Усть-Катавський (Урал) та празький завод "ЧСЗ". У Миколаєві було трохи ризьких вагонів, вони якось у нас не прижились, в основному прижився КТМ. У 1995 році прийшла партія КТМ-8", – розказав Олександр Харін.

У 2001 році, за словами Олександра Харіна, Миколаїв отримав вагон з Дніпропетровського заводу "Татра – Юг". Це вагон "Т3-М".

"У нас їх на балансі три вагони. Він був доведений до досконалості. Зараз їм по 20 років, але особливих нарікань на них немає.", – розказав Олександр Харін.

За словами Олександра Харіна, у 2003 році до Миколаєва прийшли з дніпровського заводу "ПівденьМаш" вагони К-1.

"У нас їх зараз сім вагонів, теж достатньо гарні вагони, комфортабельні, надійні, вони з електронікою, більш складні. Аби ними керувати потрібні знання з електроніки.

Фото: Олександра Супрун / Суспільне Миколаїв У трамвайному депо № 1

У 2015 році отримали 13 вагонів з Чехії. Це модернізована "Татра", але геть інший вагон, без спеціальних знань нічого зробити з ними не могли, поки не засвоїли комп’ютерну програму, потрошку навчились їх експлуатувати.

"Це жовті вагони, водії їх полюбляють, він дуже комфортабельний та легкий, зручні вагони та і пасажири їх люблять, вони теплі, з гарним ремонтом. Є ще один вагон з Риги, його номер 1114. Він там експлуатувався. Це найстаріший вагон з тих "Татр", який у нас є.

Фото: Олександра Супрун / Суспільне Миколаїв У ремонтному цеху трамвайного депо №1 Миколаєва

Один із найстаріших вагонів Миколаєва, зі слів головного інженера Олександра Харіна, – це вагон 2051, він 1983 року випуску. Він на лінії працює у Миколаєві, їздить за всіма маршрутами. Нещодавно йому колеса замінили, зробили силами депо ремонт.

Що відомо

У Миколаєві 3 січня 1915 року пустили перший трамвай на електричній тязі за маршрутом від старого залізничного вокзалу до сучасного парку "Народний сад". Для потреб водіїв та персоналу збудували трамвайний парк, що згодом став трамвайним депо № 1.

Комунальне підприємство "Миколаївелектротранс" випускає 43 трамваїв, які курсують на шести маршрутах Миколаєва. Загальна протяжність колій по місту – майже 70 кілометрів.

У депо працюють 180 людей: понад 100 водіїв, інші займаються обслуговуванням. 40 людей ремонтують трамваї. Вночі прибирають трамваї прибиральниці, вагони проходять технічне обслуговування.

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