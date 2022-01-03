У Києві за добу на коронавірус захворіли понад 500 людей

Станом на 3 січня коронавірус підтвердили у 532 жителів Києва, ушпиталили 23 хворих.

Про це у Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, за минулу добу захворіли:

307 жінок віком від 18 до 93 років;

209 чоловіків віком від 18 до 89 років;

Семеро дівчаток від шести до 17 років і дев'ять хлопчиків від 24 днів до 17 років.

За даними Кличка, упродовж доби ушпиталили 23 хворих на коронавірус та 70 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Подолали коронавірус 427 людини, померли семеро людей. Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (170), Дніпровському (90) та в Шевченківському (84) районах столиці.

З початку пандемії у Києві зафіксували 333 721 випадок COVID-19, одужали 314 705 людей, зафіксовано 8217 летальних випадків.

Що відомо

Станом на 2 січня коронавірус підтвердили у 277 жителів Києва, померли 11 хворих.

У МОЗ повідомили, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації проти COVID-19 в Україні зачинені. В інші дні вони працюватимуть за звичайним розкладом.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.

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