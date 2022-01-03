У Києві за добу на коронавірус захворіли понад 500 людей

Станом на 3 січня коронавірус підтвердили у 532 жителів Києва, ушпиталили 23 хворих.
Про це у Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Зокрема, за минулу добу захворіли:
- 307 жінок віком від 18 до 93 років;
- 209 чоловіків віком від 18 до 89 років;
- Семеро дівчаток від шести до 17 років і дев'ять хлопчиків від 24 днів до 17 років.
За даними Кличка, упродовж доби ушпиталили 23 хворих на коронавірус та 70 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Подолали коронавірус 427 людини, померли семеро людей. Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (170), Дніпровському (90) та в Шевченківському (84) районах столиці.
З початку пандемії у Києві зафіксували 333 721 випадок COVID-19, одужали 314 705 людей, зафіксовано 8217 летальних випадків.
Що відомо
- Станом на 2 січня коронавірус підтвердили у 277 жителів Києва, померли 11 хворих.
- У МОЗ повідомили, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації проти COVID-19 в Україні зачинені. В інші дні вони працюватимуть за звичайним розкладом.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.
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