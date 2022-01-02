За добу COVID-19 виявили у понад 270 киян

Станом на 2 січня коронавірус підтвердили у 277 жителів Києва. Загалом із початку пандемії на COVID-19 захворіли 333 189 людей.

Про це у Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він уточнив, що за минулу добу захворіли:

162 жінки віком від 19 до 90 років;

107 чоловіків віком від 18 до 84 років;

чотири дівчинки від 6 до 11 років і чотири хлопчики від п'яти місяців до 15 років.

За добу ушпиталили 13 хворих на коронавірус та 79 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Подолала хворобу 231 людина (загалом 314 278), померли 11 хворих (загалом 8210), в тому числі п'ятеро жінок від 62 до 90 років та шестеро чоловіків від 59 до 77 років. Найбільше випадків захворювання зафіксували в Оболонському (64), Дніпровському (38) та в Дарницькому (33) районах міста.

Що відомо

В останній день 2021 року коронавірус у Києві підтвердили у 976 людей, померли 14 людей.

У МОЗ повідомили, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації проти COVID-19 в Україні зачинені. В інші дні вони працюватимуть за звичайним розкладом.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.

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