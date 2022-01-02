За добу COVID-19 виявили у понад 270 киян

Станом на 2 січня коронавірус підтвердили у 277 жителів Києва. Загалом із початку пандемії на COVID-19 захворіли 333 189 людей.
Про це у Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Він уточнив, що за минулу добу захворіли:
- 162 жінки віком від 19 до 90 років;
- 107 чоловіків віком від 18 до 84 років;
- чотири дівчинки від 6 до 11 років і чотири хлопчики від п'яти місяців до 15 років.
За добу ушпиталили 13 хворих на коронавірус та 79 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Подолала хворобу 231 людина (загалом 314 278), померли 11 хворих (загалом 8210), в тому числі п'ятеро жінок від 62 до 90 років та шестеро чоловіків від 59 до 77 років. Найбільше випадків захворювання зафіксували в Оболонському (64), Дніпровському (38) та в Дарницькому (33) районах міста.
Що відомо
- В останній день 2021 року коронавірус у Києві підтвердили у 976 людей, померли 14 людей.
- У МОЗ повідомили, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації проти COVID-19 в Україні зачинені. В інші дні вони працюватимуть за звичайним розкладом.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.
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