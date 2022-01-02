Станом на ранок 2 січня в Україні зафіксували 1 863 нових хворих на COVID-19, серед яких 108 дітей та 12 медиків. Жодної людини не було ушпиталено.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

За даними МОЗ, упродовж минулої доби в країні зафіксовано 98 летальних випадків, одужали 2 259 хворих. За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 3 674 538 людей, подолали хворобу 477 188 людей, померли 96 187 хворих.

Крім того, в МОЗ поінформували, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації проти COVID-19 в Україні зачинені. В інші дні вони працюватимуть за звичайним розкладом. Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна тут або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 14 713 311 людей, з них першу дозу отримали 14 713 309 людей, дві дози – 13 734 741 людина, додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

Що відомо

За добу 31 грудня в Україні зафіксували 5026 нових хворих на COVID-19, госпіталізували 1 554 людини.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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