Усі регіони України – у "жовтій" зоні. МОЗ оновило карантинну мапу

Станом на 3 січня всі регіони України відповідають показникам "жовтої" зони епідемічної небезпеки.

Про це свідчать оперативні дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними відомства, рівень захворюваності на COVID-19 в країні становить 172 на 100 тисяч населення, тоді як допустима норма становить 75 на 100 тисяч осіб. Найвищий показник захворюваності на коронавірус фіксується у Києві — 424 на 100 тисяч населення. Рівень госпіталізацій по країні станом на 2 січня становив 21,4 при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. Завантаженість ліжок з киснем становила 20,7% при визначеному показнику в 65%.

Разом з тим Херсонщина демонструє "зелені" показники за трьома індикаторами: рівень захворюваності, коефіцієнт виявлення випадків інфікування та охоплення тестуванням. А Дніпропетровська область відповідає "зеленій" зоні за рівнем COVID-захворюваності — 65 на 100 тисяч населення при допустимій нормі не більше 75 на 100 тисяч.

Скрін Суспільного

Станом на 30 грудня всі області України перейшли у "жовту" зону епіднебезпеки. Останніми з "червоної" зони вийшли Волинська і Запорізька області.

Про правила "жовтої" зони

З 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які направлені першою чергою на невакцинованих українців. Відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.

Що відомо

За даними МОЗ, станом 3 січня в Україні зафіксували 1 804 нові випадки захворювання на COVID-19.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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