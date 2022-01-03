COVID-19 в Україні: за добу понад 1800 хворих та майже 1200 госпіталізацій

Станом на ранок 3 січня в Україні зафіксували 1 804 нові випадки захворювання на COVID-19. Зокрема, за минулу добу захворіли 97 дітей та 24 медпрацівники.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Як зазначили у відомстві, упродовж доби до лікарень ушпиталили 1 168 хворих, померли 114 людей, одужали 2 537 пацієнтів. За весь час пандемії в Україні коронавірус діагностували у 3 676 342 людей, подолали хворобу 3 479 725 пацієнтів, зафіксовано 96 301 летальний випадок.

Суспільне

Крім того, у МОЗ поінформували, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні залишалися зачиненими. В інші дні вони працюватимуть за звичайним розкладом. Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна тут або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них першу дозу отримали 14 713 309 людей, дві дози – 13 734 741 людина, додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом в країні проведено 28 457 565 щеплень.

Що відомо

Станом на ранок 2 січня в Україні зафіксували 1 863 нових хворих на COVID-19, жодної людини не ушпиталили.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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