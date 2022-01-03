COVID-19 в Україні: за добу понад 1800 хворих та майже 1200 госпіталізацій

Станом на ранок 3 січня в Україні зафіксували 1 804 нові випадки захворювання на COVID-19. Зокрема, за минулу добу захворіли 97 дітей та 24 медпрацівники.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Як зазначили у відомстві, упродовж доби до лікарень ушпиталили 1 168 хворих, померли 114 людей, одужали 2 537 пацієнтів. За весь час пандемії в Україні коронавірус діагностували у 3 676 342 людей, подолали хворобу 3 479 725 пацієнтів, зафіксовано 96 301 летальний випадок.
Крім того, у МОЗ поінформували, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні залишалися зачиненими. В інші дні вони працюватимуть за звичайним розкладом. Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна тут або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них першу дозу отримали 14 713 309 людей, дві дози – 13 734 741 людина, додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом в країні проведено 28 457 565 щеплень.
Що відомо
- Станом на ранок 2 січня в Україні зафіксували 1 863 нових хворих на COVID-19, жодної людини не ушпиталили.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.
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