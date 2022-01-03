На Рівненщині за добу підтвердили 19 COVID-випадків. Померло двоє хворих

На Рівненщині за минулу добу, 2 січня, лабораторно підтвердили 19 нових випадків інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА 3 січня. Від ускладнень померли двоє хворих.
Протягом доби зробили 218 ПЛР-досліджень та 19 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від 16 до 74 років:
- Рівненський район – 17 (м. Рівне – 16);
- Дубенський район – 1 (м. Дубно – 0);
- Вараський район – 1 (м. Вараш – 0).
За добу одужали 22 людини. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 123 809 людей (3 479 725 – в Україні).
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На Рівненщині від початку пандемії зареєстрували 2 274 смерті від ускладнень хвороби (96 301 – в Україні). За минулу добу померли: 47-річний житель с. Бродниця Вараського району та 78-річна жителька м. Рівне.
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Станом на 2 січня, за офіційними даними, в області є 1 572 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 19,9%, напередодні цей показник становив 19,2%
Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19.
В Україні за добу підтвердили 1 804 нові випадки COVID-19, 114 людей померли.
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За даними РНБО, оновленими 2 січня, кількість вакцинованих однією дозою на Рівненщині становила 370 531 людина, це 32,39% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 368 449 людей, це 32,21%.
Що відомо
- Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року.
- Всесвітня організація охорони здоров’я попередила про зростання темпів поширення штаму COVID-19 "Омікрон".
- Нові карантинні обмеження у Європі. Як це торкнеться туристів з України.
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