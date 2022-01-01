В останній день 2021 року коронавірус у Києві підтвердили у 976 людей. Загалом із початку епідемії COVID-19 в Україні хворіли або хворіють 332 912 жителів столиці.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

Найбільше хворих 31 грудня виявили в Оболонському (135), Дніпровському (120), Святошинському та Шевченківському (по 113) районах.

З-поміж виявлених за добу хворих — 552 жінки віком 18-89 років, 380 чоловіків віком 18-86 років і 44 дитини (23 дівчинки і 21 хлопчик).

Водночас 744 людини одужали від коронавірусної хвороби. За весь час таких — 314 047.

Протягом 31 грудня через COVID-19 у Києві померли 14 людей: сім жінок віком 58-85 років і сім чоловіків віком 70-98 років.

Крім того, за добу ушпиталили 75 хворих на коронавірусну хворобу і ще 31 людину з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Що відомо

За добу 31 грудня в Україні зафіксували 5026 нових хворих на COVID-19, серед них 262 дитини та 74 медиків. Також було госпіталізовано 1 554 особи. Зареєстровано 190 летальних наслідків хвороби. 6 073 людини видужали.

Від початку пандемії в Україні за офіційними даними на COVID-19 захворіли 3 672 675 осіб, видужали 3 474 931, померли – 96 098 людей. Загальна кількість проведених ПЛР-тестів становить 16 809 292.

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