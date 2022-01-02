Без стабільного електропостачання. На Миколаївщині люди перекрили дорогу

Мешканці села Зайчівське Миколаївської області, у яких п'яту добу немає стабільного електропостачання, 2 січня вийшли на акцію протесту. Зібрались майже 40 людей. Дорогу біля села, трасу "Київ — Херсон", перекрили на 15 хвилин.

"Нам набридла ця проблема. То є світло, то його немає. Зараз приїхав Ігор Мухарський, голова Миколаївської райдержадміністрації. Чекаємо на Андрія Ботаніна, сільського голову Мішково-Погорілівської сільської ради. Працівники "Миколаївобленерго" увімкнули світло: десь воно є, десь його немає. Це проблема не сьогоднішнього дня. Світло вимикають постійно", — розповіла місцева мешканка Юлія.

Фото: Володимир Степанов/Суспільне Миколаїв Жителі села Зайчівське вимагають відновити стабільну подачу електрики до села

Тимофій Купцов живе в Зайчівському чотири роки. 26 грудня чоловік повернувся додому з-за кордону. Говорить, що за два дні перервалося електропостачання.

"Шість днів немає світла. У нас опалення працює від електроенергії. Ми шість днів сидимо без опалення в холодному будинку. Новий рік ми теж святкували без світла, без опалення, при свічках", — розповів Тимофій Купцов.

За словами жителя Зайчівського Дениса Кравченка, кілька днів поспіль електрику відновлювали, але ненадовго. Максимум за кілька годин подача переривалася. Чоловік за фахом електрик. Систематичні відключення електроенергії пригадує і раніше.

"У 2021 році, я можу сказати по генератору, за червень місяць 50 годин відпрацював генератор. Тобто у червні 50 годин не було світла. Неправильно розподілене навантаження: одна фаза у нас – 250 вольтів, дві фази – 200 вольтів. Трансформатор слабкий, на це село. Під час негоди, коли вітер, дощ, у нас постійно по вулицях "вибиває" світло. Поки не поміняють дроти, проблема нікуди не дінеться", — говорить Денис Кравченко.

Люди телефонували до "Миколаївобленерго". Їм відповідали так: "Вас за пів години приєднають, вас о 12-й ночі приєднають, о 12-й дня. Звісно, що ніхто не підключав. Залишаємо заявки, а потім інші люди телефонують, а вони кажуть, що жодних заявок не було".

Другого січня, не дочекавшись відновлення електроенергії, об 11 годині люди перекрили дорогу.

Село Зайчівське входить до складу Мішково-Погорілівської ОТГ. До мітингувальників приїхали голова громади Андрій Ботанін та очільник Миколаївської райдержадміністрації Ігор Мухарський.

"Об'їзд зробив. Наскільки мені відомо, відновили енергопостачання. Невідомо, чи залишились ще домоволодіння без світла. Скарг більше не було", — Андрій Ботанін.

Станом на 12:50 люди розійшлися по домівках.

Фото: Максим Несміянов Служба "Миколаївоблтеплоенерго"

Станом на 13:25 у частині помешкань селян відновили подачу електрики.

Технічний директор "Миколаївобленерго" Микола Борзяк під час телефонної розмови факт відновлення електропостачання підтвердив. Причини перебоїв назвав такі: "Це – наслідки того самого зледеніння ліній, які повністю вкрилися льодом. Коли лід почав танути, першого числа, при падінні льоду сталося захльостування дротів, тому у них і були відключення. Ми все увімкнули, все відновили. Що стосується комплексного стану і заміни: ми будемо у цьому році займатися ремонтом усіх мереж, у тому числі – й у їхньому селі".

Якщо ситуація з електропостачанням не зміниться, то люди планують перекрити дорогу на більш тривалий час.

"Поки ми перекрили на 15 хвилин. Надалі люди мають наміри збиратися. Зараз ми перекрили дорогу біля нашого села, "Київ – Херсон" трасу. Надалі ми будемо перекривати кільце: не знаю, яке там сполучення, "Баштанка – Кропивницький – Херсон – Київ", здається. Будемо там перекривати, якщо не розв'яжуть наше питання", — говорить Тимофій Купцов.

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