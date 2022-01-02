У Дніпрі затримали водія, підозрюваного в спричиненні ДТП, у якій травмувалися жінка й дитина. Про це йдеться в повідомленні на сайті обласної поліції.

За повідомленням, 35-річний водій автівки був п'яний.

За фактом поліція відкрила кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Що відомо

Аварія сталася 1 січня о 15:30 на вулиці Запорізьке шосе у Дніпрі.

Попередньо встановили, що водій автомобіля Volkswagen Pol допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Tiguan та з автомобілем Volkswagen Golf. В результаті Volkswagen Golf перекинувся на дах та зіткнувся з автомобілем Ford Fusion.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травми отримав водій та двоє пасажирів – жінка та однорічна дитина. Їх шпиталізували.

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