У Дніпрі через дорожню аварію травмувалися жінка та дитина

У Дніпрі через дорожню аварію травмувалися дві людини, одна з них дитина. Про це йдеться в повідомленні на сайті управління ДСНС в області.

За повідомленням, це сталося 1 січня о 15:30 на вулиці Запорізьке шосе. Трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів.

Водій автомобіля Volkswagen Pol здійснив зіткнення з автомобілями Volkswagen Golf та Volkswagen Tiguan. Volkswagen Golf перекинувся на дах

В машині були жінка та однорічна дитина. Їх врятували свідки події.

Жінку з переломом ноги доправили до обласної лікарні імені Мечникова, хлопчика з травмою голови відвезли до обласної дитячої лікарні.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують співробітники поліції.

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