У Дніпрі через дорожню аварію травмувалися жінка та дитина

У Дніпрі через дорожню аварію травмувалися дві людини, одна з них дитина. Про це йдеться в повідомленні на сайті управління ДСНС в області.
За повідомленням, це сталося 1 січня о 15:30 на вулиці Запорізьке шосе. Трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів.
Водій автомобіля Volkswagen Pol здійснив зіткнення з автомобілями Volkswagen Golf та Volkswagen Tiguan. Volkswagen Golf перекинувся на дах
В машині були жінка та однорічна дитина. Їх врятували свідки події.
Жінку з переломом ноги доправили до обласної лікарні імені Мечникова, хлопчика з травмою голови відвезли до обласної дитячої лікарні.
Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують співробітники поліції.
Читайте також
- Три найрезонансніші надзвичайні події Дніпропетровщини 2021 року
- У новорічну ніч на Дніпропетровщині сталися три пожежі, де загинули й травмувалися люди
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро