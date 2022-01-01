У новорічну ніч, з 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022-го, на Дніпропетровщині сталися дві пожежі, де під час ліквідації займання виявили тіла власників осель. Про це йдеться в повідомленнях на сайті управління ДСНС в області.

Так, у Нікополі близько 4-ї ранку 1-го січня горіло в квартирі на останньому поверсі п’ятиповерхового будинку. Вогонь знищив матрац в спальній кімнаті. Під час гасіння пожежі виявили тіло 46-річного господаря.

Схожий випадок стався близько 12-ї ночі у Петриківці Дніпровського району. Горіло в приватному будинку. Вогонь охопив кімнату та перекинувся на дах. Загальна площа займання становила понад 50 квадратних метрів. На пожежі виявили тіло власника оселі, 53-річного чоловіка.

Окрім того, у Кривому Розі цієї ночі горіла квартира на восьмому поверсі дев’ятиповерхового будинку в Покровському районі. Подружжя пенсіонерів опинилися заблоковані в задимленій оселі. Чоловік та жінка вийшли на балкон, де чекали допомоги. Обох їх шпиталізували до міської лікарні №, з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння.

Вогонь пошкодив домашнє майно та вхідні двері.

Що відомо

За 2021-й рік у Дніпропетровській області сталося майже 8,7 тис. побутових пожеж. Пожежники врятували з вогню 174 людини, 160 жителів області – загинули.

Окрім осель в регіоні горіли й екосистеми. За 2021 рік на Дніпропетровщині вигоріло 50,95 га лісу.

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