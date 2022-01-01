В окупованому Донецьку обвалилася трамвайна зупинка

В окупованому Донецьку 1 січня обвалилася трамвайна зупинка. Травмованих та загиблих немає. Про це повідомляє "голова окупаційної адміністрації Донецька" Олексій Кулемзін.

"У Пролетарському районі міста сталося обвалення зупинного трамвайного павільйону на вул. Пролетарській (зуп. Вул. Б. Орлова)", — йдеться у повідомленні.

Додають, що наразі ведуться аварійні роботи КП м. Донецька "Донелектроавтотранс".

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