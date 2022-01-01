Через варіант коронавірусу "Омікрон" багато відомих на весь світ святкових заходів до Нового року були або скасовані, або відбувалися у менших масштабах.

Про це повідомляє Reuters.

Через коронавірус у Парижі було скасовано новорічне святкове піротехнічне шоу, заходи в Лондоні транслювалися по телевізору, а у Нью-Йорку зменшили кількість глядачів під час новорічних святкувань на Таймс-Сквер.

Під час святкувань у Нью-Йорку підсвічена кристалічна куля опускається у північ на Таймс-Сквер. Зазвичай за цим дійством спостерігають близько 58 тисяч людей. Цього року на захід допустили лише 15 тисяч людей.

У Куала-Лумпур було скасовано традиційні феєрверки над Вежами Петронас. Так само були скасовано феєрверки у Парижі – влада скасувала заплановані на Єлисейських полях заходи за порадою медичних експертів.

У Нідерландах було заборонено збиратися на вулиці групами, що складаються більш ніж з чотирьох осіб. Поліції довелося розганяти декілька груп на центральній площі Амстердама – Площі Дам.

У Лондоні відреставрований Біг Бен вперше з 2017 року пробив початок Нового року. За рішенням місцевої влади святкові новорічні заходи транслювалися телевізором.

У ПАР в місті Кейптаун місцева влада скасувала обмеження виключно на період святкувань Нового року. Південноафриканська республіка стала першою країною. Яка оголосила, що хвиля "Омікрону" у цій країні пройшла пікові значення та не принесла великої смертності.

У азійських країнах святкування Нового року були переважно обмежені або скасовані. У Південній Кореї вже другий рік поспіль була скасована традиційна новорічна церемонія. У японському Токіо святкування були заборонені у розважальному районі Шібуя, а прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав людей носити маски та обмежити кількість людей під час святкувань.

Китай у новорічну ніч був у стані підвищеної готовності. Місто Сіань перебуває на карантині, а новорічні святкування в інших містах було скасовано.

Що відомо

Про новий штам коронавірусу, який вперше виявили на півдні Африки, британські вчені повідомили 24 листопада. Він характеризується великою кількістю мутацій у шиповидному білку, що може ускладнити його нейтралізацію антитілами, сприяти швидкому поширенню та стійкості до наявних вакцин.

Науковці з’ясували, що штам "Омікрон" здатний розмножуватись у тканинах бронхів у 70 разів швидше, ніж вихідний варіант вірусу та штам "Дельта", однак демонструє повільнішу швидкість реплікації у легенях. Водночас міністр охорони здоров’я ПАР Джо Фаала заявив, що інфікованих штамом "Омікрон" в 11 разів рідше кладуть у лікарні, ніж інфікованих "Дельтою".

За попередніми даними, більшість вакцин не забезпечують дієвий захист від інфікування"Омікроном", але запобігають тяжкому перебігу хвороби й госпіталізаціям. Крім того, підвищує дієвість щеплень третя (бустерна) доза.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) повідомила, що через "Омікрон" ризик заразитися вірусом у літаку збільшився у 2-3 рази.

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