Багато хто вірить, що заповітні бажання, озвучені новорічної ночі, стануть реальністю, адже святкова ніч — має свою магію та надає віри у чудо. Чи це справді так та як правильно сформулювати бажання, аби воно справді здійснилося, Українському радіо розповіла бізнес-тренерка міжнародного рівня, психологиня, Оксана Долгова.

“Правил щодо бажань існує безліч, проте головне — це вловити родзинку, мету, щоб бажання здійснилося. Хтось каже, що не можна формулювати бажання через “хочу”, бо будеш весь час хотіти. Але насправді бажання й виникають через те, що ми щось хочемо”, — розповіла Оксана Долгова.

За словами психологині, бажань має бути багато і бажано формулювати їх іменниками, результатами — як-от не “купити автівку”, а “автівка”.

“Ще й бажано, аби ви зазначили модель та максимум опису. Це так, тому що, коли ми ставимо якісь дієслова, то ми не даємо можливості отримати те чи інше бажання іншим шляхом. Наприклад, якщо ви кажете “купити автівку”, ви відсікаєте можливість, що вам її подарують або що ви виграєте її в лотерею", — додала Долгова.

“Наші бажання — це думка, дія та результат. Коли ти подумав, сформулював бажання і записуєш його, ти вже починаєш діяти. Слід робити це від руки на папері, адже коли ти руками створюєш це бажання фізично, воно вже починає збуватися. Коли людина пише, в неї відбувається усвідомлення, відповідно ланцюг думок створює наступні бажання. Тому я рекомендую не нумерувати бажання, адже це порядок, важливість. А часто буває, що саме в кінці є вже свої справжні й принципові бажання, які є найважливішими”, — розповіла Оксана Долгова.

Також психологиня торкнулася й питання, як наші бажання можуть допомогти почувати себе гармонійно.

“З нашими бажаннями треба працювати щоденно. Адже перший раз буде супротив, навіщо мені це робити, буде навіть важко щось із себе “витягнути”. Але коли працювати щодня — й вранці, й ввечері — ви тренуєте їх, згадуєте свої справжні бажання. Крім того, якщо ви зранку працюєте з бажаннями, ви вже себе надихаєте", — зазначила бізнес-тренерка міжнародного рівня.

Дуже важливо, за її порадою, підбивати підсумки та планувати наперед.

"Коли ви дивитеся на свій минулий рік, ви тим самим його завершуєте, бачите, які перемоги у вас були, й бачите, що ми стільки всього встигли та зробили. У вас піднімається настрій та рівень енергії в цей момент, адже кожна дрібничка і бажання, яке ви втілили, має значення. Саме після цього людина готова до планування, тобто створення своїх мрій”, — підсумувала Оксана Долгова.

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