Романтична подорож та авто. Що хочуть отримати українці на Новий рік

У подарунок до Нового року найбільше українці хотіли б отримати романтичну подорож.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Так, у святкову подорож хочуть поїхати 18,4% учасників опитування. На другому місці серед бажаних новорічних подарунків авто (11,7), а за ним — гроші (10,1%).

Також 9,2% респондентів хотіли б отримати мобільний телефон або електронну книгу, 6,6% — побутову техніку, 5,2% — комп'ютер або планшет, 4,4% — туалетну воду.

Найменш бажаними подарунками виявилися одяг (1,2%) та прикраси (1,4%). На цукерки та квіти розраховують тільки 2,4% опитаних.

"Якщо розглядати зміну у побажаннях з 2014 до 2021 року, то крім суттєвого зростання бажання подорожувати зростає потреба у мобільних телефонах і інших електронних пристроях, (з 3% у 2014 до 9% у 2021), а також у планшетах і комп’ютерах. Це може бути пов’язано з інформатизацією суспільства, необхідністю дистанційної роботи через пандемію, зростанням кількості користувачів Інтернет (у 2014 році серед дорослого населення 18+ було біля 55% користувачів, а зараз біля 75%)", — зазначили соціологи.

Також відзначається, що автомобілі чи аксесуари до них хотіли би отримати 14% чоловіків і 10% жінок, побутову техніку 8,3% жінок і 4,5% чоловіків. У романтичну подорож хотіли б поїхати 20% жінок і 17% чоловіків, а туалетну воду, парфуми, косметику хотіли б отримати 6% жінок і 3% чоловіків.

Довідка

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

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