"Святкуйте, ми прикриємо": військові привітали українців з новорічними святами

Напередодні новорічних свят українські військові привітали українців з прийдешніми святами. Відео з привітанням опублікувала пресслужба операції Об’єднаних сил.

Військовослужбовці вітали українців і бажали щастя, здоров'я, успіхів, але передусім – миру.

Військовий із позивним "Чорний прапор" розповів, що рік, який минає, був складним.

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"Шановні українці. Дорогі мої побратими. Минає ще один рік, рік сподівань надій і випробувань. Ми вистояли й зміцнили, ми зберегли та бережемо нашу Україну. І нехай новий рік буде щедрий і добрий. Відкриє нові перспективи, збереже та зміцніть дух і єдність нашого народу", — сказав генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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