Символ року: як живе у черкаському зоопарку тигриця Амура

Суспільне побувало у Черкаському зоопарку, де живе тигриця, – символ наступного року за східним календарем. Про її гастрономічні вподобання та особливість характеру, розповіла завідувачка відділу ссавців Лідія Осадча.

Тринадцятирічна тигриця Амура нині переживає шлюбний період, зауважила Лідія Осадча. Втім, шукати їй пару поки не планують.

Суспільне: Черкаси

Дев’ятирічна Марія Михайлюк до зоопарку прийшла зі своєю сім’єю. Такі відвідини бувають не частими, розповів тато, Андрій Немчинов та додава, що інформацію про тигра, — символа прийдешнього нового року – знайшли в інтернеті:

"Дізналися, що довжиною вони бувають до 4 метрів, вагою до 300 кг, вдень у нашому зоопарку з’їдають значно менше, ніж їм потрібно у природі".

Суспільне: Черкаси Доглядальниця тигра Наталія Скиба

За словами доглядачки тигриці Наталії Скиби, основа раціону Амури — п'ять кілограмів яловичини щодня. А на десерт хижачка отримує кроликів, перепілок та курчат.

"Вона любить курей, перепелів останнім часом дуже їла — припали до смаку останнім часом Мурочці", — так лагідно називає Наталія Амуру.

Доглядає тигрицю жінка із 2017 року, лагідно, каже, зве її Муркою.

"Усі тварини, яких доглядають у зоопарку, доглядальниць своїх впізнають. Так само і Мурочка моя".

Суспільне: Черкаси Тигриця Амура

Народилася Амура у 2008-му, наприкінці вересня, в харківському зоопарку, розповіла завідувачка відділу ссавців Лідія Осадча. До Черкас прибула в семимісячному віці, у червні 2009-го.

"Вона прибула одна, так вона й лишилася, тому що величина її вольєру, ну і розмір самого зоопарку поки не дозволяє тримати більше амурських тигрів", — пояснила пані Лідія.

Нині в амурських тигрів період спарювання, зауважує доглядальниця. У природі він припадає на січень – грудень тому й поведінка в Амури зараз відповідна:

"Вона качається на спині, як кішечка, лащиться, підходить до вікна, прижимає вушка, муркає-примуркає, наче мур-мур-мур, ну як справжня кішка вдома".

Суспільне: Черкаси Тигриця амура у вольєрі

До Нового року хижачці готують подарунок, розповіла доглядальниця Катерина Кисленко.

"Ми хочемо зробити сніговик, туди покладемо м’ясо, щоб ій було цікаво, вона гралася".

Амурські тигри – жителі Далекого сходу. Пристосовані виживати в півтораметрових снігових заметах та при температурі повітря мінус 40 градусів. Відтак черкаські морози нашу Амуру не лякають.

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