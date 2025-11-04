Аеропорт Брюсселя закрили після повідомлення про появу дрона

Аеропорт Брюсселя після повідомлення про появу безпілотника закрили у вівторок ввечері.

Про це повідомила бельгійська служба управління повітряним рухом та речниця аеропорту, пише Reuters.

"Наразі жодні літаки не приземляються і не злітають", — сказала речниця, додавши, що не може оцінити, як довго аеропорт залишатиметься закритим.

Менший аеропорт Льєжа також повідомив, що тимчасово припинив роботу після того, як там помітили дрони.

Представник бельгійської служби управління повітряним рухом Курт Вервайлліґен заявив, що незадовго до 19:00 за Гринвічем дрон було помічено поблизу брюссельського аеропорту, після чого аеропорт було закрито як запобіжний захід із міркувань безпеки.

29 жовтня вночі на півдні Бельгії над військовою базою у Марш-ан-Фамен вдруге за останні декілька днів помітили невідомі безпілотники. Вперше їх помітили над військовою базою Ельзенборн на сході Бельгії.

З 10 вересня 2025 року РФ порушує повітряний простір країн-членів НАТО. За цей час російські дрони й літаки, а також невідомі БПЛА, регулярно фіксували над територією Польщі, Румунії, Естонії, Данії, Франції, Німеччини.