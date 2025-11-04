3 листопада Європейська комісія опублікувала звіт щодо прогресу України на шляху до членства у Євросоюзі. Віцепремʼєр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка відмітив, що у звіті Єврокомісії вказані як і зауваження для України, так і оцінка дій та план на майбутнє.

Про це Тарас Качка повідомив в ефірі Суспільне. Студія.

Тарас Качка зауважив, що Україна може вступити до Євросоюзу у 2028 році, адже звіт Єврокомісії відмічає швидкий прогрес країни на шляху до членства у ЄС.

"У нас немає жодної сфери, де відсутній прогрес. Дванадцять сфер, де прогрес в дуже швидкому темпі. "Good progress" — це оцінка майже максимальна. Це означає, що ми темп збільшуємо. Тому що найголовніша історія в переговорах з ЄС це те, з якою швидкістю ви пришвидшуєтеся", — сказав Тарас Качка.

Та Єврокомісія виписала й зауваження до України — зокрема щодо тиску на антикорупційні організації та слабкості судової системи. Тарас Качка визнав ці виклики, але вважає їх частиною природного процесу реформ.

"Ми дискутуємо на всіх можливих майданчиках з залученням громадянського суспільства. Ми зараз перебуваємо в фазі активного збільшення кількості розслідувань, збільшення з боку антикорупційних інституцій. На сайті НАБУ ми бачимо статистику за три квартали: скільки є вироків, скільки обвинувальних актів, скільки відкрито справ. Ми не бачимо в цьому проблеми системної. Так само як і Європейський Союз не бачить. Так, заяви почастішали, але це не системний тиск", — сказав Тарас Качка.

Віцепремʼєр-міністр зауважив, що європейські експерти співпрацюють з усіма правоохоронними органами України, а не лише з антикорупційними інституціями. Також уряд проводить координаційні наради з правоохоронними органами, а також працює над удосконаленням інституцій — НАБУ, САП, Офісу Генпрокурора. У судовій сфері активізувалась робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя, тривають конкурси та призначення.

"Найважливіше — забезпечити стабільну роботу інституцій. Бажано, щоб вони працювали ще краще наступного року. І так кілька років — і ми дійдемо до всіх цих речей", — додав віцепрем’єр.

Тарас Качка також повідомив, що у дорожній карті від ЄС для України для виконання з питання верховенства права та антикорупції більше ніж п'ятсот заходів, розрахованих на кілька років.

Тарас Качка відмітив, що найскладніше питання зараз — це довкілля. Все через війну Росії проти України. Збитки для довкілля від війни масштабні, а вимоги Євросоюзу щодо змін в екологічній політиці досить ускладнені.

Зараз уряд України та Єврокомісія готують переговорні позиції по двох кластерах щодо вступу України до Євросоюзу. Переговорні позиції Єврокомісії має затвердити Рада Європейського Союзу.

Шлях України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському Союзі за спеціальною процедурою.

Вже 23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. Загалом їх сім.

Експрем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні усі рекомендацій Єврокомісії повністю виконані та Україна готова до наступного кроку.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського Союзу розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною до блоку. Переговори розпочалися 25 червня в Люксембурзі.