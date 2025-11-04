Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі Україна виконує узгоджений із ЄС план реформ та готує необхідні кроки для відкриття всіх переговорних кластерів до кінця року. Він також закликав Угорщину не блокувати європейський шлях України.

Про це він сказав під час саміту з питань розширення Євросоюзу 4 листопада.

"Ми хотіли б, щоб до України ставилися, як до рівної. І якщо ми говоримо про членство України в Європейському Союзі, то воно має бути повноцінним. Мені здається, що це дуже важливо, щоб ми були за одним столом як рівні, незважаючи на населення чи розмір країни. Дуже важливо, щоб у нас були спільні цінності, і, на мою думку, не можна бути наполовину членом Європейського Союзу", — сказав Зеленський.

За його словами, наразі Україна відкрила п’ять переговорних кластерів, проте подальший рух країни до ЄС гальмується через угорське вето.

"Ми хочемо, щоб Угорщина нас підтримала. Якщо хоча б не може зробити це, то хоча б хай не блокує нас на нашому шляху. Є правила, і ми їм дотримуємося. Ми хотіли б, щоб нас поважали — це повага не просто до нас, а й повага до Європейського Союзу, оскільки Угорщина це частина Європейського Союзу. Такі є правила, тож потрібно зробити дуже багато всього важливого. І потім кластер за кластером буде відкриватися", — наголосив президент.

Він підкреслив, що вето Угорщини ускладнює рух України на шляху до ЄС та фактично підтримує агресію Росії.

"Я думаю, що Віктор Орбан (премʼєр-міністр Угорщини — ред.) має запропонувати щось Україні, а саме захист всієї Європи від Російської Федерації. Навіть зараз, під час війни, ми не отримали від нього жодної підтримки нашого бачення цього життя. Ми не хотіли б, щоб Орбан підтримував Росію, адже блокування України на євроінтеграційному шляху — це дуже специфічна підтримка Путіна. І це недобре", — сказав лідер української держави.

На запитання журналіста, де буде Україна у 2030 році, Зеленський відповів, що до того часу країна стане повноправним членом Євросоюзу.

"Я думаю, що це буде справедливо і чесно. Тому що, як я вже зазначив, ми боремося за таке майбутнє, за майбутнє України в Європейському Союзі. І я думаю, що це чесно, що Україна після кінця цієї війни стане повноцінним членом Європейського Союзу", — додав Зеленський.

Що відомо про політику Угорщини щодо України

27 червня 2025 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "невизначеним утворенням". Також він заявляв, що членство України у Євросоюзі означало б "стан війни" ЄС із Росією та війну на території Угорщини.

Віктор Орбан не вперше робить дискримінаційні заяви в бік України. Так, Орбан назвав Україну "буферною державою". Крім того, заявив, що Україна "становить дуже серйозну загрозу Угорщині".

Також на початку червня угорський уряд запустив пропагандистські ролики, у яких стверджують, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками, а вступ України до ЄС означатиме, що "українська мафія безперешкодно прийде до Угорщини". У відео фігурують президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Так уряд Віктора Орбана закликав угорців прийти на референдум щодо вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не давав дозволу на використання його обличчя для політичної кампанії Віктора Орбана.

Уряд Угорщини розіслав громадянам країни лист, у якому прямо закликає угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.

Орбан заявляв, що 95% угорців проти членства України у ЄС, за результатами референдуму, який проходив у країні з квітня по червень 2025 року. Всього у референдумі взяли участь 2 мільйони угорців. Населення Угорщини становить понад 9,5 мільйона осіб. 29% зареєстрованих виборців в Угорщині взяли участь у консультативному референдумі щодо вступу України до ЄС.

Будапешт блокує відкриття кластерів для переговорів про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини".

У вересні 2025 року Угорщина звинуватила Україну у нібито обмеженні прав угорської громади у Закарпатській області та почала вимагати "виправити це", інакше Угорщина продовжить блокувати відкриття переговорних кластерів про членство України у ЄС.