У ніч на 4 листопада, українські дрони-камікадзе під керуванням операторів Головного управління розвідки, Збройних Сил та Сил спеціальних операцій атакували нафтопереробний завод "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" у місті Кстово Ніжегородської області РФ.

Про це Суспільному повідомили джерела в українській розвідці.

Зазначається, що атака відбулася під час ремонту ректифікаційної колони, яка відповідає за первинну обробку нафти й раніше вже зазнавала пошкоджень. Для операції було задіяно понад 50 дронів українського виробництва, серед яких "Бобер" та FP-1.

"Інформація про ураження обʼєкта повідомлялася також в низці російських пабліків. На відео, опублікованих російськими користувачами, видно яскраву заграву над НПЗ, а також зафіксовані вибухи з подальшою пожежею на обʼєкті", — стверджують джерела у розвідці.

"ЛУКОЙЛ-Ніжегороднєфтєоргсинтез" — один із провідних нафтопереробних заводів Росії, який забезпечує, зокрема, Московський регіон, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні. Потужність заводу з первинної переробки нафти становить приблизно 17 мільйон тонн на рік.

Підприємство виробляє понад 50 видів продукції, включно з автомобільним, авіаційним та дизельним паливом, нафтобітумами, парафінами тощо. Продукцію НПЗ активно використовують російська армія та військово-промисловий комплекс.