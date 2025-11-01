Бійці української розвідки 31 жовтня вивели з ладу нафтопровід "Кольцевой", що розташований у Раменському районі Московської області РФ. Він забезпечував російську армію пальним.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МО).

"Антидронова сітка та "захист" ворожого об’єкта воєнізованою охороною не допомогли ― усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель та авіаційне пальне, успішно та одночасно вибухнули. Нафтопродуктопровід виведено з ладу", — розповіли там результати спецоперації.

За даними ГУР МО, довжина цього нафтопроводу сягає 400 кілометрів. Пальне для транспортування цією трубою надходило із Рязанського, Нижньогородського та Московського нафтопереробних заводів.

Щорічно цей нафтопровід був здатен перекачувати до 3 мільйонів тонн авіаційного пального, 2,8 мільйона тонн дизпалива та до 1,6 мільйона тонн бензину.

У розвідці наголосили, що ця операція завдала "серйозного удару по воєнних спроможностях держави-агресора", а також по економіці РФ.

31 жовтня голова СБУ Василь Малюк заявляв, що від початку 2025 року українські Сили оборони майже 160 разів успішно атакували російські підприємства з нафтовидобутку та переробки.

У ГУР МО казали, що внаслідок ударів українськими дронами по російських НПЗ скорочення перероблення нафтопродуктів у РФ, за різними оцінками, становить від 18% до 20%.