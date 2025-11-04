У російському місті Стерлітамак (Башкортостан) під атаку БпЛА потрапив нафтохімічний завод.

Про це повідомили голова міста Еміль Шаймарданов та очільник республіки Башкортостан Радій Хабіров.

"Сьогодні стався вибух у цеху водоочищення АТ «СНХЗ». Частково відбулося обвалення цеху", — написав Шаймарданов.

За словами Хабірова, потерпілих немає і завод працює без змін. Він зазнав атаки двома БпЛА, обидва безпілотники збило Міноборони. Уламки впали в промзоні в районі допоміжного цеху.

Як пише Astra, в регіоні оголошували небезпеку безпілотників, пролунали щонайменше два вибухи.

Російське Міноборони заявляє, що за ніч на 4 листопада перехопило та збило 85 українських безпілотників літакового типу. З них 40 — над територією Воронезької області, 20 — Нижегородської, 10 — Бєлгородської.

Нагадаємо, у ніч на 2 листопада дрони СБУ атакували порт у Туапсе. Було зафіксовано п’ять влучань безпілотників. Також загорівся танкер та виведені з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, які використовуються для завантаження та розвантаження суден. Пошкоджені також портові будівлі.

31 жовтня голова СБУ Василь Малюк заявляв, що від початку 2025 року українські Сили оборони майже 160 разів успішно атакували російські підприємства з нафтовидобутку та переробки. За його словами, зокрема, у вересні-жовтні було 20 уражень таких об'єктів.