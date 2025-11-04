Зеленський уточнив, що Україна отримала від Німеччини дві системи Patriot

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина нещодавно передала Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це він сказав під час саміту з питань розширення Євросоюзу 4 листопада.

"Я хочу подякувати Німеччині. Нещодавно вони передали нам дві системи Patriot, і ми зараз їх починаємо використовувати", — сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що наявних засобів ППО все ще недостатньо для захисту країни від атак РФ.

За його словами, Росія посилює ракетні удари по енергетичній інфраструктурі країни, намагаючись посіяти хаос серед українців та залишити їх без світла й води взимку.

"Путін не має нічого, що він може запропонувати своєму суспільству. Тому він починає більше терору. Він атакує енергоструктуру України. Він хоче бачити хаос, щоб у людей не було енергетики під час зимового періоду, щоб не було води в їхніх квартирах. І він цього також не досягне", — сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна продовжить захищатися, зокрема завдяки підтримці європейських партнерів.

Нагадаємо, 2 листопада лідер держави повідомив, що Україна посилила свій компонент систем Patriot у власній структурі протиповітряної оборони. Тоді він зазначив, що Німеччина передала додаткові комплекси Patriot, але не уточнив їх кількість.

29 вересня німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина до кінця 2025 року передасть Україні ще дві системи протиповітряної оборони Patriot. Це відбудеться за підтримки норвезьких партнерів.

10 жовтня Зеленський повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.