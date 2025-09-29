Німеччина до кінця цього року передасть Україні ще дві системи ППО Patriot

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина до кінця 2025 року передасть Україні ще дві системи протиповітряної оборони Patriot. Це відбудеться за підтримки норвезьких партнерів.

Про це він сказав під час Варшавського безпекового форуму в межах панельної дискусії "Перемогти у війні до початку війни: європейські стратегії для України" 29 вересня.

"Нещодавні атаки Росії – понад 580 дронів і більш як 40 ракет – знову підкреслили важливість зміцнення української протиповітряної оборони. І саме цим ми займаємося. Німеччина вже передала три системи Patriot. До кінця цього року ми надамо ще дві сучасні системи Patriot за підтримки наших норвезьких партнерів", – сказав Пісторіус.

Очільник Міноборони ФРН наголосив, що Берлін залишається "непохитним" у підтримці Києва й щороку витрачає близько 9 мільярдів євро, щоб підтримати "у мужній боротьбі".

Він також вказав на важливість зміцнення української оборонної промисловості й співпраці з Європою.

"Щоб краще протидіяти майбутнім викликам як для України, так і для всієї Європи, оборонна промисловість Європи та України має співпрацювати набагато тісніше й ефективніше. Ми всі повинні забезпечити стійку підтримку України – рішучіше і сильніше, ніж у попередні місяці. Євросоюз має підкріпити це, забезпечивши значно гнучкішу регуляторну базу для оборонної промисловості в Європі. Це єдиний шлях швидко наростити виробничі потужності, а отже, і постачання Україні", — сказав міністр.

Варшавський безпековий форум проходить 29-30 вересня у польській столиці. У ньому візьмуть участь близько 2,5 тисяч представників із близько 90 країн, зокрема очільники урядів, міністри, високопосадовці та експерти.

Ще на початку серпня Пісторіус анонсував передачу Києву двох систем ППО Patriot. Наприкінці того ж місяця у норвезькому Міноборони повідомляли, що Норвегія виділить близько 7 мільярдів норвезьких крон на посилення захисту українського неба. У співпраці з Берліном це дозволить надати дві системи Patriot і ракети, а також інші типи засобів ППО.

27 вересня президент Володимир Зеленський казав, що цієї осені Україна отримає дві системи ППО Patriot. Також, за його словами, українське небо вже місяць захищає Patriot, який Київ отримав від Ізраїлю.