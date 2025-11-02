Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зміцнила компонент систем Patriot у власній протиповітряній обороні за підтримки Німеччини.

Про це глава держави написав у телеграм-каналі.

"Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору. Певний час ми готували це посилення ППО, і тепер досягнуті домовленості виконано. Дякую всім, хто допомагав", — написав Зеленський.

Він наголосив, що удари Росії з повітря залишаються основною ставкою очільника Кремля Володимира Путіна у війні, адже "саме терором він хоче компенсувати нездатність досягти своїх божевільних цілей на землі".

"Тому кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає нас до завершення війни, на яке ми всі чекаємо. Чим менше буде вдаватися Росії, тим більшим буде її мотив завершити війну", — написав президент.

Зеленський додав, що наразі Україна разом із партнерами продовжує будувати надійну систему протиповітряної оборони, здатну "гарантувати безпеку не лише України, а й партнерів, коли це буде потрібно".

"Переговори щодо подальших спільних кроків на посилення ППО тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками необхідних систем. Будуть і подальші результати", — додав глава держави.

Нагадаємо, 29 вересня німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина до кінця 2025 року передасть Україні ще дві системи протиповітряної оборони Patriot. Це відбудеться за підтримки норвезьких партнерів.

10 жовтня Зеленський повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.