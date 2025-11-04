У місті Кстово Нижньогородської області РФ після нічної атаки безпілотників спалахнула пожежа. Загоряння сталося в промисловій зоні, де розташовані нафтобаза "Лукойла" та нафтохімічний завод "СИБУР".

Про це повідомляють російські Telegram-канали, зокрема Astra.

У ніч на 4 листопада жителі Кстово повідомляли про вибухи. На відео, знятих очевидцями, потрапило яскраве сяйво над містом, а згодом — масштабна пожежа, що виникла після атаки.

Astra зазначає, що проаналізувало кадри, зняті, ймовірно, із села Новолікеєво. Згідно з аналізом, загоряння сталося в південно-східній частині промзони.

Саме там розташовані одразу два великі нафтові підприємства — "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" та "СИБУР-Кстово", які знаходяться в безпосередній близькості одне від одного.

Нафтохімічний завод "СИБУР-Кстово", як зазначено на його сайті, виробляє етилен, пропілен, бензол та низку вуглеводневих фракцій. Водночас українські ЗМІ раніше писали, що це підприємство може виробляти компоненти для вибухівки.

Атаки України на енергетику Росії

Атаки на російські НПЗ та військові заводи є системною кампанією українських Сил оборони. Ці удари є спецопераціями, які виконують переважно дрони українського виробництва. Географія ударів охоплює як нафтову, так і оборонну промисловість.

Джерела Суспільного в СБУ підтверджували успішні атаки на ключові військові заводи: "Базальт" у Московській області, що виробляє боєприпаси, та "Сплав" у Тулі, який виготовляє реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Також Сили оборони уразили завод "Енергія" в Липецькій області, що виготовляє компоненти для ракет "Іскандер" і "Кинджал", та спричинило його зупинку роботи. Наслідками цих ударів стали значні економічні втрати та проблеми з пальним у РФ.

У вересні 2025-го часткова зупинка Рязанського НПЗ та інші удари спричинили паливну кризу, що охопила 20 регіонів, та призвела до рекордного зростання біржових цін на бензин

Від початку 2025 року українські Сили оборони майже 160 разів успішно атакували російські підприємства з нафтовидобутку та переробки, заявив голова СБУ Василь Малюк 31 жовтня. За його словами, зокрема, у вересні-жовтні було 20 уражень таких об'єктів.

Малюк стверджує, що удари по цих об’єктах спричинили до 20% дефіциту на внутрішньому ринку нафтопродуктів, простою 37% нафтопереробних потужностей, дефіциту нафтопродуктів у 57 регіонах Росії та заборони експорту бензину до кінця цього року.