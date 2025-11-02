Атака дронів на Туапсе: СБУ уразила танкер та нафтотермінал "Роснефти"

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили танкер та ключову інфраструктуру нафтового терміналу в порту Туапсе (Краснодарський край РФ). Зафіксовано п'ять влучань, які призвели до пожежі та виведення з ладу обладнання.

Про це Суспільному повідомили джерела в Службі безпеки України.

За даними джерел, операція проводилась у взаємодії з іншими Силами безпеки та оборони. Внаслідок атаки зафіксовано п’ять влучань безпілотників.

Внаслідок атаки загорівся танкер та виведені з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, які використовуються для завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджені також портові будівлі.

У СБУ зазначили, що в порту Туапсе розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод, який належить компанії "Роснефть".

Вночі Оперативний штаб Краснодарського краю заявив про пошкодження портової інфраструктури і пожежу. Штаб додає, що в селищі Сосновому Туапсинського округу уламки дронів пошкодили багатоквартирний будинок: фрагменти безпілотників, за повідомленнями, вибили скло на третьому поверсі.

А мер Сочі Андрій Прошунін заявив як про дронову, так і про ракетну небезпеку. За його словами, в місті працює протиповітряна оборона.

Від початку 2025 року українські Сили оборони майже 160 разів успішно атакували російські підприємства з нафтовидобутку та переробки, заявив голова СБУ Василь Малюк 31 жовтня. За його словами, зокрема, у вересні-жовтні було 20 уражень таких об'єктів.

Малюк стверджує, що удари по цих об’єктах спричинили до 20% дефіциту на внутрішньому ринку нафтопродуктів, простою 37% нафтопереробних потужностей, дефіциту нафтопродуктів у 57 регіонах Росії та заборони експорту бензину до кінця цього року.