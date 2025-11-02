Сили безпілотних систем та ССО уразили 5 російських підстанцій

У ніч проти 2 листопада українські військові завдали комбінованого удару по російській енергетичній інфраструктурі. Уражено п'ять підстанцій у районі міста Грязі (Липецька область РФ) загальною потужністю 5066 МВА.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді у Facebook.

За словами Роберта Бровді, операцію провели "Птахи" 1-го окремого Центру Сил Безпілотних Систем (трансформований 14-й полк СБС). Одна з п'яти підстанцій, ймовірно напругою 500 кВ, була уражена спільно з воїнами Сил спеціальних операцій (ССО).

Командувач СБС назвав цю операцію Відблиски "блеку" та нагадав про наслідки ударів по енергетиці для росіян фразою: "світло/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно".

"Мадяр" також зазначив, що інші українські "сили глибинного ураження" успішно відпрацювали "по болотяних наливайках та інших стратегічних обʼєктах".

Командувач СБС також прокоментував ситуацію з паливом в РФ, зазначивши, що "бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта — швидкозгореними".

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили танкер та ключову інфраструктуру нафтового терміналу в порту Туапсе (Краснодарський край РФ). Зафіксовано п'ять влучань, які призвели до пожежі та виведення з ладу обладнання.