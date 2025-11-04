В Україні розробляють нові контракти з чіткими термінами служби в ЗСУ; у пакеті розширення ЄК відзначать, що Україна готова рухатися вперед; Україні на зиму не вистачає ще 750 млн євро на імпорт газу; через припинення роботи уряду у США можуть припинити польоти з аеропортів; у Сербії плануються дострокові вибори — Суспільне зібрало основні новини на ранок 4 листопада.

Розробляються нові контракти для військових

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що готуються нові контракти для військових із фіксованими термінами служби — від 1 до 5 років. Після контрактів на 2–5 років передбачена річна відстрочка від мобілізації. Планують також підвищити виплати, запровадити бонуси та розширити соцпакет.

За словами міністра, після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі військові. І ті, хто вже є частиною війська, і ті, хто буде долучатися до нього в майбутньому. Також президент Володимир Зеленський прокоментував ідею з новими контрактами: сказав, що держава прагне створити умови, за яких військовослужбовці, які набули бойового досвіду, зможуть залишатися в армії на контрактній основі.

ЄС відзначить, що Україна готова рухатися вперед

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 4 листопада Європейський Союз ухвалить Пакет розширення (Звіти Єврокомісії про рух країн-кандидатів у ЄС — ред.), який відзначить відданість України європейському шляху. Перед публікацією Пакета вона розмовляла телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.

Фон дер Ляєн також наголосила, що Євросоюз надаватиме Україні екстрену енергетичну підтримку протягом зими і працює над варіантами забезпечення фінансової допомоги.

Україні бракує ще 750 млн євро на імпорт газу

Україна працює, щоб закрити суму на імпорт газу на зимовий період. Станом на зараз необхідно знайти ще 750 мільярдів євро з тих 2 мільярдів євро, про які 10 днів тому говорила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Про це заявив президент Володимир Зеленський 3 листопада під час спілкування з журналістами.

Він сказав, що енергетика наразі — перший пріоритет для влади. Поговоривши з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Зеленський дізнався від неї, що ЄС надасть Україні ще приблизно 127 мільйонів євро підтримки на газ. Крім того, президент анонсував, що орієнтовно за тиждень відбудеться відеозасідання з лідерами, які підтримують енергетику України.

Через шатдаун у США можуть закрити повітряний простір

Перельоти в США можуть припинити через безпекові причини, адже у зв'язку з припиненням роботи американського уряду бракує диспетчерів і затримуються рейси. Про це заявив міністр транспорту США Шон Даффі.

Через шатдаун у США, який триває вже 34 дні, 13 тисяч авіадиспетчерів були змушені працювати без зарплати, за цей час зірвано десятки тисяч рейсів. За даними Федерального авіаційного управління США, майже в половині з 30 найзавантаженіших аеропортів бракує авіадиспетчерів, що призвело до затримки понад 6200 рейсів та скасування 500. Авіакомпанії заявили, що 3,2 мільйона пасажирів постраждали від затримок або скасування рейсів.

У Сербії пройдуть дострокові вибори

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що в країні завчасно відбудуться парламентські вибори. Таке рішення ухвалене на тлі протестів після обвалу навісу на залізничному вокзалі міста Нова-Сад рік тому. Він додав, що конкретний термін проведення виборів встановлюватимуть компетентні установи Сербії відповідно до Конституції та інших законів. У країні вже кілька тижнів ведуться розмови про нові вибори та їх ймовірну дату.

"Поважаючи вимоги блокувальників щодо завчасного проведення виборів, ми їх задовольнимо, і вибори відбудуться до встановленого терміну. ​​Коли? Це вирішить компетентна установа. А народ на виборах покаже, яку політику він підтримує", — зазначив президент.